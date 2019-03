Vilde billeder: Stjernen taget midt i bloddoping

Den østrigske langrendsløber Max Hauke fik sig onsdag et chok, da politiet pludselig troppede op på hans hotelværelse i den østrigske by Seefeld.

Hauke sad nemlig med en nål i armen i gang med at bloddope sig.

Det viser en videooptagelse, som blandt andet den norske tv-station NRK har offentliggjort. Videoen blev først offentliggjort af det østrigske medie vol.at.

26-årige Hauke er i Seefeld i forbindelse med ski-VM, hvor de bedste langrendsløbere og skihoppere konkurrerer om VM-metal.

Han har sent torsdag aften erkendt, at han har benyttet sig af bloddoping.

Østrigs landstræner, Troels Nystad, siger til NRK, at han har 'ondt i maven', efter at have set videoen.

- Jeg fik virkelig ondt i maven. Det gør ondt i hele kroppen, når jeg ser sådan noget. Det er forfærdeligt. Det er vanskeligt at beskrive med ord. Det er modbydeligt, fortæller Trond Nystad til den norske tv-station.

Ekstremt trist

Norges landstræner Eirik Myhr Nossum kalder sagen 'ekstremt trist'.

- Det, der er sket, er ekstremt trist (...) Jeg er rigtig glad for, at vi har et system, der opdager sådan noget, siger han.

Max Hauke er dog ikke den eneste, østrigsk politi har anholdt i forbindelse med en storstilet dopingrazzia. I alt er fem atleter og fire bagmænd blevet anholdt. Atleterne stammer fra Østrig, Estland og Kasakhstan.

Foruden Hauke har også landsmanden Dominik Baldauf og Kasakhstan-stjernen Aleksej Poltoranin, der har deltaget ved fire Vinter-OL og vundet to VM-medaljer, indrømmet bloddoping med sit eget blod.

Det oplyser den østrigske anklagemyndighed.

Alle tre er løsladt igen.

Estlænderne Andreas Veerpalu og Karel Tammijärv er fortsat anholdt. Det skyldes at afhøringerne endnu ikke er færdige.

Se også: Vild karantæne til engelsk fodboldspiller

Se også: Spydig Bjarne Riis: - Jeg er ikke den eneste der har en fortid

Se også: Var verdens hurtigste: Nu er han død

Se også: Dansk mareridt: Stortalent i brutalt styrt i debuten

'Jeg vil ære min fars minde'

Isdronningen Maria: Derfor er hun upopulær blandt kollegerne