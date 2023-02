Voldsomme billeder: Må flygte fra enorm maskine

De slap med skrækken fredag i østrigske Hinzenbach, men det kunne være gået grueligt galt på skisportsstedet.

For den maskine, der præparerer skihopbakken, gik i stykker.

Det sker fra tid til anden, at maskiner går i stykker rundt omkring. Men det er godt nok sjældent, at de vejer et halvt ton, og at de flyver ud over en skihopbakke, når det sker.

Klippet herunder viser, hvordan ansatte, der går på bakken nedenfor, gudskelov opdager katastrofen, der er ved at ske bag dem, så de når at komme væk.

Og så er de ellers vidner til den store klods af en maskine, der vælter ned over bakken og går i stumper og stykker.

- Det kunne være gået skrækkeligt galt. Vi havde pakket vores ting og var klar til at gå ombord på en shuttlebus, da vi hørte en masse rabalder og så folk strømme til. Der så vi, at der lå en spormaskine inde på bakken, siger den norske landstræner Christian Meyer til Dagbladet.

Det internationale skiforbund, FIS, undersøger nu, hvordan pokker det kunne ske. Umiddelbart går meldingerne på, at en wire knækkede, og så kunne tyngdekraften klare resten.