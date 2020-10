Voldsomme billeder: OL-stjernes bror angrebet af politiet

På dramatiske billeder kan man se den hviderussiske OL-stjerne Darya Domratjevas bror Nikita Domratjeva blive omringet og angrebet af det hviderussiske politi.

Nikita Domratjeva blev anklaget for at have deltaget i en større demonstration søndag eftermiddag. På vej hjem til sin mor blev han så omringet af to politigrupper, som flåede ham af cyklen og uden videre forklaring begyndte at slå løs på ham.

- De truede mig og slog mig med deres politistave. Jeg kunne intet se for slagene og blodet i mit ansigt. På et tidspunkt troede jeg, at jeg var blevet blind, fortæller Nikita Domratjeva til det hviderussiske medie sport.tut.

Hele angrebet blev optaget af øjenvidner. I videoerne, som kan ses øverst i artiklen, kan man se Nikita Domratjeva blive slået og sparket af adskillige politibetjente, hvorefter han blodig og forslået bliver slæbt langs jorden i retning af en politivogn.

- Jeg spurgte dem, om de kunne løsne deres greb på mig, men de grinte og fornærmede mig bare. De gennemsøgte min pung og jakke, men de fandt intet, fortæller Nikita Domratjeva.

På de efterfølgende billeder af skaderne kan man se, at Nikita Domratjevas krop virkelig har fået en ordentlig omgang. Hul i hovedet og flere mærker og sår på kroppen kan tydeligt ses på billederne.

Nikitas søster er den tidligere skiskytte Darya Domratjeva, som blandt andet har vundet fire OL-guldmedaljer og adskillige medaljer til VM.

Darya har tidligere kritiseret den hærgende politivold i Hviderusland i forbindelse med talrige demonstrationer mod den siddende hviderussiske præsident, Alexander Lukashenko.

- Til personen, som beordrer disse politiangreb. STOP volden. Du kan ikke tillade disse angreb på gaderne. Alle konflikter kan løses fredeligt, har Darya Domratjeva tidligere skrevet på Instagram.

