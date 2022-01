En verdensbegivenhed i Østrig blev lørdag sat lidt i skyggen af et voldsomt uheld.

Her skulle de kvindelige skihoppere for første gang nogensinde konkurrere på den store bakke i østrigske Willingen. Men det er ikke alle, der vil huske tilbage på den historiske begivenhed med glade tanker.

Ikke Selina Freitag i hvert fald.

Den 20-årige tysker så ellers stærk ud, da hun satte af fra den store bakke og satte kursen mod Yuki Itos 123,5 meter, der indtil da var konkurrencens længste.

Men så langt nåede Freitag ikke.

Drilske vindforhold gjorde nemlig, at konkurrencen i første omgang var tvivlsom - og de spillede også Freitag et puds.

For i landingen rammer et vindstød hende, så hun bliver slået en anelse ud af kurs. Hvilket betyder en hel del med knap 90 km/t. Det betyder også, at hun i landingen kommer skævt ned og får krydset skiene. Og den er altså svær at redde.

Det formår tyskeren heller ikke, men rammer hårdt ned på sin højre side, hvor hun hamrer brystkassen og hovedet i sneen.

Holdkammerater og ledere tager sig til hovederne og holder vejret, da Selina Freitag først ligger stille og derefter famlende forsøger at rejse sig.

Hun får hurtigt hjælp og kommer rystende på benene, mens hun indikerer til publikum, at hun er okay, inden hun får sat sig ned og sundet sig.

Hun erklærede senere, at hun havde det fint, men at hun ikke ville hoppe i 2. runde, hvis der blev sådan en.

Det blev der ikke.

For vindforholdene var fortsat for voldsomme, hvilket i første omgang resulterede i en ændring af start-gaten og senere til en aflysning af anden hoprunde.

Det betød, at østrigske Marita Kramer med et hop på 123,5 meter tog førstepladsen foran tyske Katharina Althaus og tjekkiske Ema Klinec, der ganske vist begge hoppede længere, men havde større fradrag for stil og vind.