Skøjte-skandale på vej: Skadede hun rivalen med vilje?

Det International Skøjte-forbund har besluttet at undersøge, om amerikanske Mariah Bell med vilje kørte ind i sin sydkoreanske konkurent Lim Eun-soo i et forsøg på at skade hende

Det er efterhånden mere end 25 år siden, at Nancy Kerrigan og Tonya Harding var hovedpersoner i en af sports-historiens mest absurde og bemærkelsesværdige sager.

De to var midt i en årelang duel om tronen i den amerikanske kunstskøjteløbs-verden, da Nancy Kerrigan brutalt blev overfaldet efter en træningssceance. Her ventede en mystisk overfaldsmand på hende, da hun gik fra isen mod sit omklædningsrum, og slog Kerrigan over knæet med en kølle.

Overfaldet viste sig at være planlagt af rivalen Tonya Harding og hendes mand, for at få sat Nancy Kerrigan ud af spillet i jagten på succes ved de vinter-olympiske lege i Lillehammer samme år.

Harding blev hurtigt afsløret som medskyldig i det bitre forsøg på at overgå rivalen, og siden har historien stået som et et af de værste eksempler på, hvor galt det kan gå, når svage sjæle i ekstreme miljøer forsøger at vinde for enhver pris.

Derfor vækker det i den grad også opsigt, når en ny historie, om et muligt forsøg på at skade en rival, ser dagens lys.

Og netop en sådan historie, er nu måske ved at tage form.

Den Internationale Skøjteunion, ISU, har indledt en undersøgelse, der skal forsøge at fastslå, om den 22-årige amerikaner Mariah Bell forsøgte at lave en 'Harding,' da hun kørte ind i sykoreanske Lim Eun-soo under opvarmningen i forbindelse med verdensmesterskaberne i Japan.

Sammenstødet efterlod sydkoreaneren med en flænge i benet, og nu har den sydkoreanske delegation indgivet en officiel klage over amerikaneren.

Ifølge en udtalelse fra Lims agent-bureau er der grund til at tro, at Mariah Bell gennemførte sammenstødet med fuldt overlæg, da hun tilsyneladende sparkede ud efter rivalen, som stod med ryggen til, idet hun kørte ind i hende. De fortæller samtidig, at Lim er blevet moppet i flere måneder af amerikaneren.

Den amerikanske lejr har i følge japantimes ikke ønsket at udtale sig om episoden, før der ligger en afgørelse

ISU skal torsdag aften drøfte sagen, og vil først derefter udtale sig om skyld og en eventuel straf.

