Skøjteunion udelukker alle russere og hviderussere

Heller ikke inden for skøjtekonkurrencer vil der være russisk eller hviderussisk islæt i den kommende tid.

Den Internationale Skøjteunion (ISU) har lyttet til Den Internationale Olympiske Komités (IOC) anbefaling og udelukket alle atleter fra Rusland og Hviderusland fra dens konkurrencer som konsekvens af den russiske invasion af Ukraine.

Det oplyser ISU på sin hjemmeside og tilføjer, at det også gælder ledere fra de respektive lande.

Tiltaget sker med øjeblikkelig virkning og gælder på ubestemt tid.

Unionen varetager blandt andet konkurrencerne inden for kunstskøjteløb og speedskating, som var på det olympiske program ved det netop afviklede OL i Beijing.

Her var 15-årige Kamilia Valieva en af de absolut mest omtalte atleter, efter at en dopingprøve, kunstskøjteløberen havde afleveret, viste sig at være positiv.

Det kom frem, efter at hun havde været med til at vinde guld med det russiske hold i holdkonkurrencen. Senere blev hun selv nummer fire i den individuelle konkurrence.

Om medaljepræstationen får lov at bestå, står endnu ikke klart. Sagen er sendt til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som ikke har færdigbehandlet den endnu.

Flere konkurrenter gav efter den positive dopingprøve udtryk for deres utilfredshed med, at Valieva fik lov at fortsætte.

Russerne konkurrerer for tiden under neutralt flag, fordi landet som nation er udelukket fra store internationale konkurrencer i to år. Det er en straf for, at der er blevet manipuleret med dopingdata fra russisk side.