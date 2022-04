Skøre billeder: Kvinde limer sig fast til gulvet

De kalder det klister på fødderne, når holdkammeraterne i fodbold ikke vil slippe på bolden.

Men natten til onsdag var der klister et helt andet sted, da en kvinde limede sig fast til gulvet midt under NBA-kampen mellem LA Clippers og Minnesota Timberwolves. Ifølge flere amerikanske medier lagde kvinden sig på gulvet og limede sine håndflader og håndled fast.

En fastlimet kvinde er svær at spille rundt om, og derfor blev kampen da også midlertidigt stoppet i ganske kort tid, mens vagter forsøgte at vriste kvinden fri af. Det lykkedes, og senere meldte dyreaktivisterne fra Direct Actions Everywhere, at de stod bag protesten.

Aktionen skyldes, at Minnesota Timberwolves ejer Glen Taylor ejer en kyllingefarm, hvor aktivistgruppen ikke mener, at dyrene bliver behandlet ordentligt. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Den kvindelige aktivist, Alicia Santurio, der i amerikanske medier er blevet døbt ’Glue girl’ – altså ’limpigen’, havde en t-shirt på med teksten: ’Glen Taylor griller levende dyr’.

Den tekst henviser til Direct Actions Everywheres egen undersøgelse af Glen Taylors kyllingefarm, hvor aktivistnetværket mener at have påvist masseslagtning af 5,3 millioner kyllinger efter et udbrud af fugleinfluenza.

Disse kyllinger skulle ifølge aktivistgruppen være blevet slået ned med en metode, hvor man lukker al ventilation, og derefter bruger varme, damp og kuldioxid til at slå kyllingerne ihjel.

Det var dette, som Alicia Santurio protesterede imod med sin lim-aktion. Det var dog kun for en kort stund, at hun var på banen i anden quarter.

Nu venter en mulig hård straf til den protesterende kvinde, da NBA ikke ser med milde øjne på folk, der bringer spillernes sikkerhed i fare.

Kampen endte i øvrigt med en sejr til Glen Taylors Miinnesota Timberwolves på 109-104.