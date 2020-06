Skrækindjagende dokumentar: Fængslet i over 300 år

I dokumentaren 'Athlete A' genfortæller Netflix skandalen om den pædofile læge for det amerikanske gymnastikforbund, som forgreb sig på over 200 piger og unge kvinder

'Den følgende film indeholder livagtige beskrivelser af seksuelt misbrug af mindreårige, som kan være forstyrrende for nogle seere'.

Således indledes de 104 barske minutter af sportsdokumentaren 'Athlete A', som mandag fik premiere på Netflix.

Det er historien om den tidligere læge for det amerikanske gymnastik-landshold, Larry Nassar, hans ofre og de graverjournalister fra avisen Indianapolis Star, som var katalysatoren til hans fald.

Retssager fra december 2007 til februar 2008 udløste over 300 års fængsel til Nassar for tre årtiers overgreb på gymnaster samt besiddelse af børneporno.

Dokumentaren behandler det skrækindgydende regime i USA Gymnastics anført af den nu tidligere formand Steve Penny, hvor profit, sponsoraftaler og medaljer blev prioriteret over børns og unge pigers velbefindende.

Den beskriver en hverdag for atleterne med både fysisk og psykisk misbrug ikke mindst på Bela og Martha Karolyis farm.

Ægteparret fra Rumænien stod bag den 14-årige Nadia Comanecis historiske OL-resultater i 1976, men hoppede siden af til USA og begyndte at træne de bedste amerikanere.

Holdlægen Larry Nassar var 'den eneste søde voksne', som et af ofrene beskriver, selv om undersøgelser hos ham ofte indebar fingre stukket op i kønsdelene.

Så grelt stod det til ifølge dokumentaren.

Maggie Nichols er 'Athelete A'. Hun opgav sine olympiske drømme og vandt siden de amerikanske mesterskab med sit universitet. Foto: Netflix

'Athlete A' dækker over gymnasten Maggie Nichols, der var på sikker kurs mod USA's hold til De Olympiske Lege i Rio de Janeiro, før hun via sin personlige træner i 2015 beskyldte Larry Nassar for overgreb.

Klagen blev syltet, aldrig videregivet til myndighederne, og Maggie Nichols opnåede ikke engang reservestatus til det olympiske hold i 2016.

En anden hovedperson er Rachael Denhollander, som var den første gymnast, der offentligt stod frem med anklager om misbrug. Hun reagerede på en historie i Indianapolis-avisen, der anklagede gymnastikforbundet for ikke at videregive indberetninger om misbrug til politiet.

Rachael Denhollander var den første af mange til at stå offentligt frem. Foto: Netflix

- Da vi begyndte samarbejdet med IndyStar, indså vi med tiden, at hvad, der førte dem til Nassar, var egentlig en undersøgelse af USA Gymnastics politik med, hvordan de behandlede klager om sexuelt misbrug, fortæller Jon Shenk, en af dokumentarens instruktører, til BBC Sport.

- Larry Nassar var bare en ond mand i et system, der havde tolereret misbrug i årtier. Sandheden, der kom frem i lyset, var, at de havde begravet sager i mange, mange år, siger han.

Hundredvis af unge og nu voksne kvinder stod frem og fortalte deres historie i forbindelse med retssagerne og flere af dem medvirker i dokumentaren.

Larry Nassar skal tilbringe resten af sit liv i fængsel. Foto: Matthew Dae Smith/AP/Ritzau Scanpix

