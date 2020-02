Skrækkelig ulykke: Hun kan hverken spise eller tale

Norske Malene Andersen blev kørt ned bagfra i et snescooter-ræs og var tæt på at miste tungen

Ved sidste weekends amerikanske snescooter-mesterskaber i Deadwood kom 26-årige Malene Andersen fra Norge grueligt galt afsted.

Som førende kører fløj hun hen over to hop, men da en modstander, der samtidig kom bagfra, fløj over tre hop, ramte hun Malene Andersens snescooter.

Sammenstødet gjorde, at Malene Andersen blev kastet fremover og bed sig selv i tungen så hårdt, at hun var tæt på at miste den.

- Fordi jeg bed mig selv på bagsiden af tungen, så vil lægen ikke sy det. Havde det været par millimeter mere, ville jeg næppe have haft en tunge, skriver Malene Andersen til norske Dagbladet, da hun ikke kan tale.

Hun kan heller ikke spise fast føde og har siden ulykken kun fået to glas vand og en smoothie.

Den manglende mulighed for at indtage fast føde beskriver Malene Andersen som den største udfordring, da hun ellers normalt spiser hele tiden.

13 brud

Malene Andersen har været aktiv på en snescooter i over ti år og har prøvet lidt af hvert. Nordmanden har blandt andet haft brud på arme, fingre, skulder og ryg. Derfor beskriver hun også den seneste skade som 'babymad sammenlignet med, hvad hun har oplevet før'.

Hun begyndte til sporten, fordi hun havde prøvet alt andet, og fodbold var for kedeligt.

