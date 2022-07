Skrækslagen stjerne desperat i russisk fængsel

Den kvindelige amerikanske basketballspiller og dobbelte OL-guldvinder Brittney Griner fortæller Joe Biden, at hun frygter, at hun aldrig kommer hjem igen.

Samtidig beder hun ham om ikke at 'glemme mig og de andre amerikanske fanger'.

Det fremgår af et brev, som Griner har sendt til USA's præsident.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Brittney Griner har været tilbageholdt i Rusland siden midten af februar, hvor hun ifølge russiske myndigheder blev taget i lufthavnen med cannabisolie i bagagen.

Griners agent, Lindsay Kagawa Colas, oplyser ifølge AP, at det håndskrevne brev blev afleveret til Det Hvide Hus mandag.

- Mens jeg sidder her i et russisk fængsel alene med mine tanker og uden nogen beskyttelse fra min hustru, familie, venner, OL-trøje eller andre præstationer, er jeg skrækslagen for, at jeg kommer til at være her for evigt, skriver Brittney Griner til præsidenten.

- Den 4. juli (USA's uafhængighedsdag, red.) ærer vores familie normalt dem, der kæmpede for vores frihed. Det gælder blandt andre min far, som er veteran fra Vietnamkrigen.

- Det gør ondt at tænke på, hvordan jeg plejer at fejre denne dag, fordi frihed betyder noget helt andet for mig i år, tilføjer hun.

Foto: USA Today Sports/Ritzau Scanpix

Den omdiskuterede retssag mod den amerikanske basketballspiller begyndte i fredags i udkanten af Moskva. Her risikerer den 31-årige ifølge nyhedsbureauet Reuters op til ti års fængsel for smugling af narkotika.

I maj blev Griners fængsling forlænget med en måned - hun er stadig ikke kommet hjem til USA.

Sagen begyndte 17. februar, da Griner blev stoppet i en international lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere - 24. februar - gik Rusland i krig med Ukraine. Et forløb, der forværrede forholdet mellem USA og Rusland og ledte til mistanke om, at tilbageholdelsen af Griner er politisk motiveret.

Det benægter man i Kreml.

Det amerikanske udenrigsministerium har siden marts advaret amerikanske statsborgere om risikoen for at blive tilbageholdt i Rusland.

AP skriver, at færre end én procent af tiltalte i russiske straffesager bliver frifundet.

Retssagen mod Griner genoptages torsdag.

