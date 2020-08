Skrækvideo: Ødelægger knæ med 400 kilo

Advarsel: Voldsom video. Squatforsøg gik helt galt under vægtløftningskonkurrence

Det endte grueligt galt for russiske Alexander Sedykh, da han i den forgangne weekend skulle forsvare sin titel ved dette års udgave af World Raw Powerlifting Federation Open European Championships i Moskva. Det beretter blandt andet TMZ Sports og CBS Sports.

En af turnerings mange discipliner var squat, og her kom Sedykh galt af sted. Russeren klarede at squatte 380 kilo uden problemer, men da han øgede vægten til 400 kilo, var det mere end kroppen kunne holde til.

I optagelser fra 400 kilos-forsøget ses det hvordan Sedykhs ben vakler, før han går ned i knæ med et enormt smæld og lige så stort smerteskrig til følge.

Alexander Sedykh pådrog sig skader på begge knæ, samt to overrevne lårmuskler ved det fejlslagne squat-forsøg.

Det skulle seks timers operation til at udbedre skaderne, men det er ingenting sammenlignet med den genoptræning, der venter forude.

- Det vigtigste er nu, at jeg skal ligge stille i sengen i to måneder, udtalte Sedykh efter ulykken ifølge TMZ Sports.

- Det vil tage tid at komme over det. Jeg har fået mine lårmuskler syet sammen og knæene sat sammen igen.

Hvor lang tid det vil tage Alexander Sedykh at komme over skaden, og om han planlægger at fortsætte med vægtløftning på højt plan, vides ikke.

