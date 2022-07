Skrev dansk historie: - Det irriterede mig helt vildt

Gabriel 'Iffe' Lundberg udlevede sin drøm og blev den første dansker til at spille i verdens stærkeste basketball-liga, NBA. For nu er eventyret slut, og han ærgrer sig særligt over én ting

Michael Jordan og LeBron James.

To superstjerner, som en 27-årig københavner nu har langt mere tilfælles med end de fleste.

Han hedder Gabriel 'Iffe' Lundberg. I sidste sæson blev han den første dansker til at spille i verdens stærkeste basketball-liga, men festen varede blot nogle måneder, før NBA-holdet Phoenix Suns ikke forlængede hans kontrakt, og så var den elektriske dans ellers slut.

Det blev til spilletid i fire kampe. Og dansk historieskrivning - bandt andet med 13 point og 11 assists til følge.

Nu er tilværelsen imidlertid blevet mere jordnær. Phoenix er byttet ud med Danmark, og han skal da også vænne sig til at tale mere dansk i hverdagen igen. Men er han skuffet over, at det ikke blev til mere? Greb han den chance, kun få får?

- Ja, det vil jeg mene. Det lyder så klichéagtigt, men det var en drøm, der gik i opfyldelse. Det er det mest præcise, jeg kan sige. Jeg har fået nogle rigtig gode minder og erfaringer med derfra, og det har kun givet mig endnu mere blod på tanden. Det her er kun begyndelsen på mit NBA-eventyr, tør jeg godt at sige, fortæller 'Iffe' Lundberg til Ekstra Bladet.

- Tiden i Phoenix kan slet ikke sammenlignes med noget. Da jeg trådte ind på banen første gang, forseglede det alt det, jeg har villet opnå i min karriere. For mig har det allerstørste været, at jeg har formået at gøre noget, der er så surrealistisk for mange.

'Iffe' Lundberg i aktion mod Sacramento Kings i april. Foto: Rick Scuteri/Ritzau Scanpix

I sin første optræden fik han 4 minutter og 14 sekunder mod Oklahoma City Thunder.

Men det var også det.

- Det irriterede mig helt vildt, at jeg ikke fik scoret i min første kamp. Som basketballspiller - på min position - lever jeg og ånder for netop det. Især fordi jeg faktisk havde to gode muligheder. Så da jeg brændte tænkte jeg egentlig bare 'ad, nu fik jeg ikke scoret i min første NBA-kamp'.

- Var det for stor en scene at præstere på?

- Nej, slet ikke! Det gik mig bare på, at jeg ikke lykkedes med det, jeg er så god til.. Jeg forstår godt, hvor god jeg er. Jeg forstår godt, hvor meget tid, sved og energi jeg lægger i det her. Når det kommer til NBA, er det ikke en joke, når folk siger, at man kun får en eller maks to chancer.

Det ændrede sig dog, da han lavede en trepointsscoring tre dage efter mod Los Angeles Clippers.

- Der var 30 danskere til den kamp. Det var totalt vildt! Den første ting, jeg satte min autograf på, var en danskers kasket, som han havde fra min egen barndomsklub, griner han.

Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

Farvel til Rusland

En af årsagerne til, at 'Iffe' overhovedet lykkedes med at skifte til NBA, var, at han allerede i slutningen af februar pakkede sin taske og tog hjem til Danmark som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Kontrakten med CSKA Moskva blev revet over, og han var fri på markedet, hvorfor Phoenix på den måde kunne få en gratis spiller med et højt niveau.

- Tror du nogensinde, du havde fået chancen i NBA, hvis ikke krigen brød ud i Rusland?

- Ja 100 procent. Jeg var tæt på at skifte dertil sidste sommer, så det var sket før eller siden. Det er jeg helt sikker på. Og nu ved jeg, at der er andre NBA-hold, der er interesserede i mig.

- Hvilke?

- Det kommer jeg ikke til at fortælle dig.

Den danske point guard ville ikke spille Summer League for Phoenix, medmindre holdet lagde en kontrakt på bordet, og det skete som nævnt ikke, og derfor ville han ikke risikere at blive skadet, inden han skal til at finde sig et nyt hold.

- Jeg blev nødt til at tænke på min familie og deres fremtid. Det er da mega ærgerligt, at vi ikke kunne finde fælles fodfæste. De følte, at de ville se mere, og det kan jeg godt forstå, men samtidig ville jeg ikke løbe den risiko. Jeg er ikke sur over det sluttede, fordi jeg ved, at jeg nok skal komme tilbage.

Summer League er en liga, som NBA selv står for, hvor klubberne op til en ny NBA-sæson eksempelvis kan afprøve diverse spillere.

