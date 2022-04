Skrev dansk historie: - Fuldstændig surrealistisk

Omkring klokken 03 natten til mandag dansk tid blev der skrevet dansk sportshistorie.

Basketballspilleren Gabriel 'Iffe' Lundberg kom på banen til de sidste 4 minutter og 14 sekunder af Phoenix Suns' nederlag på 96-117 til Oklahoma City Thunder.

Dermed blev han den første dansker, der fik spilletid i verdens bedste basketball-liga, og det har han svært ved at forstå til fulde.

- Det er fuldstændig surrealistisk at sætte tjek ved den drøm, jeg skabte for mig selv, da jeg var fem år gammel. Bare den følelse, jeg har, er fuldstændig ubeskrivelig, siger han til TV 2 Sport.

Det blev ikke til en scoring fra den 27-årige dansker, selv om han forsøgte sig flere gange. Til gengæld nåede han at blive noteret for en enkelt assist i opgøret, hvor Suns i slutminutterne var klar over, at løbet var kørt.

Han forklarer efterfølgende, at det 'sitrer i kroppen'.

- Adrenalinen kørte rundt, og nu var jeg derude. Nu kan jeg tjekke det af, og nu tror jeg, at jeg kan slappe lidt mere af og bare fokusere på at blive bedre og lære så meget som muligt, lyder det fra danskeren.

Lundberg forlod den danske basketball-liga i 2017, og herfra gik turen til ligaer i Spanien, Polen og Rusland.

I Rusland spillede han for hovedstadsklubben CSKA Moskva, men da invasionen af Ukraine begyndte, rejste han hjem til Danmark.

Siden blev kontrakten med CSKA Moskva revet over, og Lundberg skrev i stedet kontrakt med Phoenix Suns.

Danske Christian Drejer blev i 2004 draftet af NBA-klubben New Jersey Nets, men han kom aldrig til at spille for klubben.

Lundberg har fået en aftale, der gælder for resten af sæsonen.