Skrinlagte planer om moderne rostadion vækker frustration

Det vækker stor frustration i Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajak Forbund og Team Danmark, at den årelange kamp for at få moderniseret rostadionet i Bagsværd foreløbig er droppet.

Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk kommuner har meddelt, at de ikke længere tror på en samlet løsning omkring opgradering af faciliteterne ved Bagsværd Sø.

Den melding kan gå ud over fremtidens eliteatleter, lyder det fra de to specialforbund og Team Danmark.

- Det har været frustrerende for alle parter, at projektet er blevet så forsinket. Nu trækker kommunerne så en streg i sandet. I idrætten står vi sammen i ønsket om at sikre gode faciliteter for atleterne. Det skylder vi de atleter, der hver dag træner i faciliteter, der ikke er tidssvarende og ikke lever op til internationale mål.

- Nu står vi en ny situation, som kræver, at vi alle trækker vejret og fokuserer på at finde løsninger, der kan sikre elitearbejdet for kajak og roning. I dag er vi skuffede og frustrerede, og i morgen er vi klar til at samle handsken op igen, lyder det i en pressemeddelelse.

Meddelelsen er underskrevet af formanden i Dansk Forening for Rosport, Henning Bay, direktøren i Dansk Kano og Kajak Forbund, Christian Jacobsen, og konstitueret Team Danmark-direktør Per Boldt Jørgensen.

Trioen understreger, at de vil fortsætte kampen for at få et moderne rostadion.

- Vi giver ikke op. Atleterne fortjener, at vi forsætter arbejdet med at realisere et helstøbt rostadion, der lever op til internationale konkurrencekrav.

- Derfor glæder vi os over, at Gladsaxe Kommune har tilkendegivet, at de vil invitere til dialog om at finde de bedst mulige løsninger for at udvikle faciliteterne, siger de.

Tilbage i 2013 indgik de tre kommuner et samarbejde om at få opgraderet rostadionet, så det lever op til internationale konkurrencekrav. Det nuværende anlæg skulle blandt andet udvides fra seks til otte baner.

Planerne har siden mødt modstand og udfordringer. Blandt andet indsendte Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe en række klager.

På baggrund af en af de klager annullerede Miljø- og Fødevareklagenævnet sidste år en tilladelse til at gå i gang med en del af byggeplanerne omkring rostadionet.

I den oprindelige tidsplan skulle rostadionet have stået klart i februar 2020.

I midten af september skal der afvikles VM i kano og kajak på Bagsværd Sø, men det bliver altså ikke på et moderne rostadion.