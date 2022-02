Sløj start grundlægger dansk afklapsning på OL-isen

De danske ishockeykvinder venter stadig på det første OL-point. Og med præstationer som mod Japan kommer holdet til at vente længe.

2-6 tabte danskerne i en kamp, der reelt blev afgjort i en sløj første periode.

Her lavede holdet stribevis af fejl og gav japanerne alt for let spil. Det lignede en regulær nedsmeltning, da Japan scorede på tre friløbere mellem det 11. og 14. minut.

Den start var svær at sluge og endnu sværere at komme tilbage fra. Der kunne egentlig ikke peges fingre af den danske arbejdsindsats i de 60 minutter. Men spillemæssigt rakte det ikke i kamp mod verdenseliten.

Efter sin stærke præstation mod Kina fik målvogter Cassandra Repstock-Romme urimelige arbejdsbetingelser. Hun blev erstattet af Lisa Jensen, da landstræner Peter Elander tog en timeout efter den tredje scoring.

Danmark står med nul point efter to kampe mod Japan og Kina. Det ligner en meget svær opgave at kæmpe sig ind blandt de tre hold, der går videre fra puljen.

Der var såmænd fine præstationer undervejs. Josefine Perssons elegante afdribling af en japansk forsvarer i kampens indledning gav mulighed for en dansk chokstart.

Og Mia Baus reducering til 1-4 midt i anden periode, hvor hun satte pucken over skulderen på Japans målvogter, var en glimrende detalje.

Men det gik aldrig for alvor Danmarks vej. Det blev fint illustreret ved, at Japan scorede til 5-1 blot seks sekunder før anden pause.

Endnu en våd klud i ansigtet på de danske spillere, der ellers havde gjort det udmærket i den midterste periode.

Japanerne fyrede hele 42 skud afsted mod først Cassandra Repstock-Romme og siden Lisa Jensen, der kom på hårdt arbejde i sine første 45 minutter på den olympiske is.

Malmö-keeperen vil nok ærgre sig over Japans sjette scoring, hvor hun burde have lukket af ved stolpen på et skud fra en spids vinkel.

Betydning for udfaldet fik den fejl dog ikke. Det gjorde det heller ikke, at Josefine Jakobsen fik pyntet på resultatet i powerplay få sekunder før afslutningen.

Det danske hold møder Tjekkiet i sin næste OL-styrkeprøve. Den kamp spilles mandag.