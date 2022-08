Smadrer rekord: Spillerkort solgt til astronomisk sum

Kortet anses for at være det dyreste samleobjekt i sportsverdenen

Hvis du har en passion for baseballkort, bør du nok lige støve din samling af og undersøge, om der skulle gemme sig et eksemplar med den tidligere New York Yankees-legende Mickey Mantle iblandt.

Det kan nemlig være penge værd - mange penge.

På en auktion søndag blev et eksemplar af kortet solgt til - hold nu fast - 12,6 millioner dollars svarende til knap 94,5 millioner kroner.

Det skriver CNN.

Kortet er 70 år gammelt og stammer fra Mantles rookiesæson i Major League Baseball 1952. Det anses for at være det dyreste samleobjekt i sportens verden ifølge auktionshuset Heritage Auctions, hvor kortet blev solgt.

Salgsprisen er næsten dobbelt så høj som den hidtidige rekord for et baseballkort. Den blev sat tidligere på måneden, da et Honus Wagner-kort blev solgt til omkring 54 millioner kroner ifølge New York Post.

Legendarisk switch hitter

Mantle-kortet overgår desuden også salget af den legendariske 'Guds hånd'-trøje, som Diego Maradona bar i VM-kvartfinalen mellem England og Argentina i 1986. Den blev solgt i maj for godt 63 millioner kroner.

Spillerkortet med Mickey Mantle er særlig værdifuldt, fordi det er i særdeles god stand og nærmest står som nyt.

Den tidligere ejer af kortet, Anthony Giordano, købte kortet for omkring 375.000 kroner tilbage i 1991, hvor det dengang ligeledes slog rekorden.

Mickey Mantle spillede hele sin karriere for New York Yankees, hvor han var i 17 år: 1951-68.

Han blev allerede i sine aktive år - og i tiden - efter betragtet som én af sportens største. Det gør han stadig. En af hans forcer var evnen til at drible med begge hænder - en såkaldt switch hitter.

Han var en del af det eminente Yankees-hold, der fra slutningen af 1940'erne til midten af 60'erne dominerede amerikansk baseball og nåede Word Series-finalen 14 gange - og vandt de 9. Et hold, der også talte legender som Yogi Berra og Joe DiMaggio.