Smadrer Ronaldo og Messi: Her er årtiets bedst betalte

Mayweathers ubegribelige luksusliv: Besættelsen af penge er drivkraften

Årtiet nærmer sig hastigt sin afslutning, og det har bestemt ikke været et dårligt et af slagsen, hvis man spørger de største stjerner i sportens verden.

En ny opgørelse fra det velansete erhvervsmagasin Forbes viser nemlig, at indtægterne til sportens hovedaktører nærmest er eksploderet inden for de seneste ti år - hovedsageligt på grund af guldrandede sponsorindtægter og gyldne tv-kontrakter.

Forbes har samlet en liste over de ti bedst betalte sportsstjerner i de snart forgangne årti. Her topper bokseren Floyd Mayweather, som ikke har fået tilnavnet 'Money' for sjov.

Amerikaneren har ifølge Forbes indtjent lige godt 6,1 milliarder kroner i årtiet. Money får travlt, hvis han skal nå at tælle sine moneter inden nytår.

Mayweather tjente kassen mod Manny Pacquiao i 2015. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

Det ekstraordinære er, at Floyd Mayweather ikke har tjent hovedparten af sin formue på sponsorkontrakter eller 'surt lønarbejde'. I stedet sikrede bokseren sig godt 3,3 milliarder kroner sammenlagt på de to kassekampe i 2015 og 2017 mod henholdsvis Manny Pacquiao og Conor McGregor.

De to boksekampe er de to begivenheder, der har kastet flest penge af sig på en enkelt dag i sportens historie...

På de to øvrige pladser på top tre-skamlen finder vi fodboldspillerne Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

D'herre Ronaldo og Messi kommer ikke overraskende ind som nummer to og tre på Forbes' liste. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Sidstnævnte var verdens bedst betalte sportsudøver i 2019 med en indtjening på cirka 850 millioner kroner. De 600 millioner kroner er lønkroner fra FC Barcelona.

Alligevel formår den evige rival, Cristiano Ronaldo, at overhale argentineren, når man regner årtiet sammen. Det er hovedsageligt på grund af sponsoraftaler, at portugiseren rykker forbi Messi. Især Nike har spyttet i Ronaldos pengekasse.

Ifølge Forbes er Serena Williams den eneste kvinde i top 40 på listen. Den amerikanske tennisspiller har tjent 1.4 milliarder kroner de seneste ti år.

Se hele top ti herunder:

De ti bedst betalte sportsfolk i årtiet: 1. Floyd Mayweather, boksning: 6,11 milliarder kroner. 2. Cristiano Ronaldo, fodbold: 5,35 milliarder kroner. 3. Lionel Messi, fodbold: 5 milliarder kroner. 4. LeBron James, basketball: 4,54 milliarder kroner. 5. Roger Federer, tennis: 4,27 milliarder kroner. 6. Tiger Woods, golf: 4,1 milliarder kroner. 7. Phil Mickelson, golf: 3,2 milliarder kroner. 8. Manny Pacquiao, boksning: 2,9 milliarder kroner. 9. Kevin Durant, basketball: 2,83 milliarder kroner. 10: Lewis Hamilton, motorsport: 2,67 milliarder kroner.

