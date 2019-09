Smider millioner: Vil lave porno-arena

Se også: Stjernen målløs: Afbrudt af pornofilm

Siden arenaen blev bygget i 1999 har NBA-holdet Miami Heats hjemmebane heddet American Airlines Arena.

Men sidste år meddelte flyselskabet, at de ikke ønsker at forlænge aftalen, og derfor kan andre firmaer nu byde ind på arenanavnet.

Endnu er det ikke kommet ud, hvem der overtager sponsoratet, men nu er der kommet et noget uventet bud fra pornoproducenten BangBros. Det skriver medier som The Insider, CNet og Sport1.

- Vi har officielt budt 10 millioner dollars - 67,3 millioner kroner - for navnerettighederne for Miami Heat Arena de næste ti år.

- Vi vil gerne takke American Airlines for deres støtte til Miami Heat. Vi ønsker at ændre navnet til Bangbros Center - eller The BBC, skriver pornoselskabet og henviser til, at det også står for BangBrosCares.

Andre tænker selvfølgelig, at det minder lidt om den statslige engelske tv-station BBC.

HARD TO BEAT OFFER: Bang Bros wants the naming rights to the AmericanAirlines Arena. They claim to have offered $10 million. pic.twitter.com/YKP9ucDBfu — Joel Franco (@OfficialJoelF) September 12, 2019

Sådan ville Bangbros Center se ud...

A porn company has made a $10M bid to name the Miami Heat arena the Bang Bros Center aka "The BBC"



https://t.co/V4xCSkfR5I pic.twitter.com/7zCS8b7i9V — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) September 12, 2019

Christina Aguilera i aktion i arenaen i Miami i 2004. Foto: MARC SEROTA/Ritzau Scanpix

Britney Spears var også forbi. Foto: FRANK MICELOTTA/Ritzau Scanpix

Floy Mayweather har også været forbi og bokse. Foto: Ritzau Scanpix

Der er også børnearrangementer i arenaen. Foto: Al Diaz/Ritzau Scanpix

Men mest er der basket med Miami Heat. Foto: Steve Mitchell/Ritzau Scanpix

I marts var den tidligere Miami Heat-spiller Chris Bosh også forbi, da hans trøje blev trukket tilbage. Foto: Jasen Vinlove /Ritzau Scanpix

Ifølge amerikanske medier er det dog ikke sandsynligt, at pornogiganten lykkes med at købe rettighederne til arenaens navn.

Dels har American Airlines senest betalt to millioner dollars - 13,4 millioner kroner - årligt for navnerettighederne, og dels så er der visse udfordringer ved et pornonavn til arenaen.

Arenaen har nemlig andre arrangementer end basket - blandt andet den familievenlige musical 'Disney on ice'.

American Airlines Arena har plads til 19.600 tilskuere til basketkampe og lidt mere til koncerter. Den indeholder også 80 luksus-suiter og 76 privatbokse.

