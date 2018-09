Sniffede kokain inden turnering - så hård er straffen

Kevin McDine er udelukket fra de store dartforbunds turneringer i to år efter at være blevet testet positiv for kokain

De bedste præstationer ligger efterhånden en del år tilbage for den engelske dartspiller Kevin McDine, og det er måske ikke så underligt endda.

33-årige McDine er således blevet testet positiv for benzoylecgonin, som oftest er lig med indtagelse af kokain, og dartspilleren har da også indrømmet, at han sniffede kokain inden en turnering i november sidste år.

Kevin McDine lod sig ifølge flere engelske medier friste til at snuppe en bane kokain efter at have indtaget 'en anseelig mængde alkohol', som det formuleres i den officielle skrivelse fra Anti Doping UK (UKAD).

To dage senere stillede han op i en turnering i Milton Keynes i England, hvor han forsøgte at kvalificere sig til PDC's prestigefyldte verdensmesterskab, der hvert år afholdes i Alexandra Palace i London over jul og nytår.

McDine missede kvalifikationen, men blev altså efterfølgende testet positiv for det forbudte stof.

Den våde nat i byen koster englænderen to års karantæne gældende fra 27. november 2017 - den dag han blev testet positiv - og altså frem til 26. november 2019.

McDine har ikke spillet turneringer i PDC-regi siden bommerten, og derfor har man altså besluttet, at karantænen ikke gælder fra domsafsigelsens tidspunkt, men derimod fra overtrædelsestidspunktet.

Karantænen gælder både i turneringer arrangeret af PDC og BDO, som er de to store dartforbund.

Kevin McDine nåede ottendedelsfinalen ved VM i 2010, mens hans nåede semifinalen i Grand Slam of Darts i 2007.

Kevin McDine (th) i duel med superstjernen Michael van Gerwen i 2014. Foto: PR foto

