Snød rivalen for millionaftale i kulissen

To af historiens største tennisstjerner har mødt hinanden 40 gange.

Roger Federer har vundet 16 gange, mens Rafael Nadal har sejret i de 24.

I 2006 foregik der også en kamp uden for banen, men her var Federer skarpest.

Barbergiganten Gillette var på jagt efter endnu et kendt ansigt til at lave reklame for dem sammen med golflegenden Tiger Woods.

Men skulle det være Nadal eller Federer?

Schweizerens agent, Tony Godsick, havde dog et smart trick i ærmet til US Open-finalen, hvor hver spiller har sin egen VIP-boks til træneren og gæster.

- De satte Tiger Woods i Roger Federers boks. En strålende manøvre, fortæller Carlos Costa, Nadals agent, til Dartmouth Alumni Magazine.

- Jeg tror, ​​der er to typer fyre i vores branche. Dem, der tænker småt, og dem der tænker stort. Og Tony er en af ​​de mennesker, der tænker stort og aldrig tager et nej for et nej.

Tiger Woods har flere gange været tilskuer til tenniskampe. Her er det ved US Open i 2017. Foto: Julio Cortez/Ritzau Scanpix

Woods så Federer slå Andy Roddick i fire sæt.

Året efter faldt aftalen med Gillette på plads, der forgyldte Federer.

Han blev ansigtet udadtil sammen med Woods og den franske fodboldstjerne Thierry Henry.

Roger Federer fik to millioner dollars om året - svarende til godt 12 millioner kroner - for at gå glatbarberet rundt frem til 2015 ifølge Forbes.

