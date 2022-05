Snublende tæt på NBA-finalen

Boston Celtics er blot en enkelt sejr fra at nå finalen i den nordamerikanske basketliga NBA.

Med en sejr på 93-80 ude over Miami Heat fører holdet fra Massachusetts semifinaleduellen med 3-2.

Dermed kan Boston sikre sig finalepladsen natten til lørdag, hvor de to hold mødes i Boston.

Selv om det ser lovende ud, så slår profilen Jayson Tatum fast, at arbejdet skal gøres færdigt.

- Vi skal ikke tro, at det er overstået. Vi skal tage hjem og spille, som om at vi var bagud 2-3 og tage det ligeså alvorligt. Vi må ikke være tilfredse, siger Jayson Tatum, der bidrog med 22 point i torsdagens udesejr.

Topscorer for Boston i Miami blev Jaylen Brown med 25 point. De to spillere tegnede sig dermed for mere end halvdelen af gæsternes point.

Boston Celtics vandt senest NBA-titlen tilbage i 2008. Senest holdet nåede finalen var i 2010, hvor holdet endte med at tabe til Los Angeles Lakers.

I den anden semifinaleserie fører Golden State Warriors med 3-1 over Dallas Mavericks, før de to hold står overfor hinanden i Oakland natten til fredag.