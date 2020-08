Sparket til blods: - Forbyd voldelige trænere til OL

Se også: Afslører vanvittig mishandling Se også: Gratis træning, hvis du har sex med mig

Atleter, der bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, skal beskyttes langt bedre.

Og trænere, der udsætter atleter for den slags overgreb, skal forbydes adgang til OL.

Det mener den singaporeanske kunstskøjteløber Jessica Shuran Yu, som fortæller, at hun selv har været udsat for grove træningsmetoder i Kina.

Jessica Shuran Yu, som offentligt fortalte om sine oplevelser i juli, opfordrer nu Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at gøre noget ved problemet.

- IOC er nødt til at gøre mere, specielt når det er dem, der profiterer mest af, hvad atleter i hele verden bliver udsat for, siger Jessica Shuran Yu til South China Morning Post ifølge Reuters.

Hun er tilhænger af, at IOC tager drastiske skridt i brug for at stoppe kontroversielle træningsmetoder.

- Ikke alle atleter, der bliver udsat for vold, er OL-atleter. Men vi drømmer alle om at deltage ved OL. Vi har fejlagtigt troet, at vi var nødt til at lade os udsætte for vold for at opnå det.

- IOC har magten til at ændre dette ødelagte system. Hvis IOC behandlede os atleter som mennesker og ikke bare profit, så ville de indføre strikse regler om nultolerance, siger hun.

Optimismen stråler dog ikke ud af hende i forhold til at tro på bedre forhold for atleter i Kina.

- Mange forskellige ting skal ske for at skabe effektive ændringer i Kina, siger Jessica Shuran Yu.

Kunstskøjteløberen Jessica Shuran Yu fra Singapore er blevet en aktiv stemme i kampen mod voldelige trænere. (Arkivfoto) Foto: Lai Seng Sin/Reuters

I juli fortalte kunstskøjteløberen, som er født og har trænet i Kina, at hun allerede som 11-årig konstant blev kaldt fed, doven, dum og ubrugelig af sin træner.

Træneren kunne finde på at sparke hende over skinnebenet med skøjter på, erindrer hun.

- Selv om han sparkede mig til blods, skulle jeg blive ved med at øve mig uden at halte, ellers blev han bare endnu mere vred, sagde hun til AFP.

