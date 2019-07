Spektakulære scener: 100 ryttere i massestyrt

2019-udgaven af cykelløbet 'Helvedes Bjerg', der søndag blev afviklet ved det franske skiresort Les Deux Alpes, levede i den grad op til sit navn, beretter Sports Illustrated og Newsflare.

I omegnen af 700 ryttere stillede til start i løbet, der starter i 3400 meters højde og byder på cirka 25 kilometers nedkørsel ad glatte bakker, før mållinjen er i syne.

Mange ryttere nåede dog aldrig så langt. Over 100 af dem var nemlig involveret i et massestyrt på en stejl og isglat bakke kort efter start, og selvom det så voldsomt ud, slap alle ryttere uden skader. Se det enorme massestyrt over artiklen.

Løbet blev vundet af franske Kilian Bron, der formåede at undgå det voldsomme styrt og var først over målstregen ved Venosc i 900 meters højde.