Spiller sig i NBA-finalen

Golden State Warriors har torsdag lokal tid spillet sig i finalen i den nordamerikanske basketliga NBA efter en sejr over Dallas Mavericks på 120-110.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er sjette gang i de seneste otte sæsoner, at holdet fra San Francisco er i finalen i ligaen. Ud af de seks finaler har holdet vundet fire.

Warriors har senest stået øverst på NBA-podiet i sæsonen 2018-2019.

- Det er en velsignelse for os at være her igen. Vi er tilbage, hvor vi hører til, siger Golden State Warriors' Stephen Curry efter sejren.

Curry sikrede holdet 15 point i torsdagens kamp.

Holdet skal enten møde Miami Heat eller Boston Celtics i finalen. Det afgøres lørdag.

Golden State Warriors' nummer 11, Klay Thompson, gjorde ifølge nyhedsbureauet Reuters en god figur i kampen og sikrede hjemmeholdet 32 point.

Den første finalekamp spilles lørdag den 2. juni i San Francisco.

Holdets træner Steve Kerr har gjort sig bemærket uden for basketbanen i denne uge.

Efter skoleskyderiet i Uvalde i delstaten Texas i tirsdags nægtede han på et pressemøde at tale om basketball og insisterede i stedet på at råbe politikerne op og efterspørge en strammere våbenlovgivning.

Pressemødet sluttede med, at han bankede i bordet og sagde, at han havde fået nok.

Videoen af hans opsang til politikerne er siden blevet delt mange tusinde gange på sociale medier.