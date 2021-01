Sportsgren i skammekrogen: Dansk stjerne fuld af forundring

UFC-stjernen Nicolas Dalby er forundret over, at hverken han eller andre danske MMA-kæmpere blev nævnt ved det store DR-show 'Sport 2020'

Den danske MMA-udøver Nicolas Dalby, der konkurrerer i welterweight-divisionen i UFC, er utilfreds med en helt særlig detalje i afviklingen af årets store DR show 'Sport 2020'.

I et opslag på Twitter udtrykker Nicolas Dalby stor kritik over, at MMA ikke fik omtale en eneste gang under den populære tv-begivenhed.

Over for Ekstra Bladet fortæller Dalby, at det ville være fedt, hvis MMA kom i betragtning til blive en del af showet.

- Jeg synes, vi fortjener det, fordi vi gør det så godt. MMA er ikke en ukendt sport. Den er meget kendt og bliver sendt over hele verden. Jeg synes, at sporten har opnået så meget anerkendelse, at det vil give mening, at vi kom i betragtning, siger Nicolas Dalby.

De vil ikke kunne vinde

En af de store priser ved showet er Årets Sportsnavn, der gives af Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Ifølge DIF's administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen, er det ikke sikkert, at en MMA-udøver kan vinde Året Sportsnavn.

Når DIF kårer vinderen af den anerkendte titel, tages der primært afsæt i den sportslige præstation, men idrætsgrenen spiller også en rolle.

- Det kræver meget at blive indstillet. For at være helt ærlig har vi slet ikke haft Nicolas Dalby i tankerne. Jeg respekterer, hvad han laver, men han har ikke været på tale. Det har han ikke haft et stort nok år til, og hvis han havde haft et godt år, var det alligevel ikke sikkert, at han ville blive nomineret, siger Morten Mølholm Hansen.

Det første Ultimate Fighting Championship i Danmark blev afholdt i Royal Arena. Det er verdens ypperste niveau inden for mixed martial arts, mma. Nicolas Dalby, vinder. Foto: POLFOTO/Jens Hartmann Schmidt

Skal sporten være en anerkendt idrætsgren hos DIF, for at man kunne blive indstillet til Årets Sportsnavn?

- Det kan godt lade sig gøre at blive indstillet, hvis det ikke er en anerkendt idrætsgren. Mikkel Kessler blev Årets Sportsnavn engang, og professionel boksning er ikke under DIF. Vi ser på hvilke præstationer, der har været, og om det er en anerkendt idrætsgren, siger Morten Mølholm Hansen.

Den strategi ærgrer Dalby, der efterlyser en mere objektiv vurdering i processen. Han ser gerne at den lille håndfuld udøvere, der repræsenterer Dannebrog i den højeste liga i en af verdens mest udforende kamp-sportsgrene, bliver anerkendt som idrætsgren af DIF.

- DIF har en stor rolle, og de baserer deres inkludering eller ekskludering på deres subjektive holdninger og ikke objektiv fakta. Jeg synes, det er ærgerligt, at de udelukker MMA som anerkendt idrætsgren, siger Nicolas Dalby.

Men kunne den danske UFC-kæmper eller en anden MMA-udøver være blevet indstillet til en pris, hvis præstationen berettigede til det?

Morten Mølholm påpeger, at situationen slet ikke har været drøftet.

- Vi har ikke diskuteret det. Vi har ikke haft det på bordet. De, der bliver nomineret, er fordi, de har gjort noget ekstraordinært, og der har ikke været store sportslige præstationer i MMA i år. Med det forbehold har det slet ikke været på tale, siger Morten Mølholm Hansen.

Så de kunne godt blive nomineret til Årets Sportsnavn?

- Jeg vil være dig svar skyldig. Formelt set har vi gjort det før, men vi har også anerkendt boksning som idrætsgren. Jeg kan ikke svare dig. Jeg ville være i tvivl, siger Morten Mølhom Hansen.

Nicolas Dalby ærgrer sig over, at sportsgrenen ikke bliver vist frem og fejret.

- Det kan være, at der sidder nogle derude, som synes at det er en fed sport. Generelt synes jeg, at vi danskere godt kan være stolte af de præstationer, vi leverer i MMA. Vi er dygtige i en sportsgren, der er så stor og kompleks, siger Nicolas Dalby.

