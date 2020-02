Sportsstjerne, kone og tre børn døde i brændende bil

Rowan Baxter og hans tre børn, der alle er under ti år gamle, blev fundet døde i deres bil af brandfolk onsdag morgen.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, der har fået det bekræftet af politiet.

Hannah Baxter, der var gift med Rowan og mor til de tre børn, døde senere på hospitalet af store brandsår.

Familien døde efter bilen gik i brand. Foto: Hannah Baxter/Facebook

Ifølge medierne blev hun hørt råbe 'han hælder benzin på mig', mens hun forsøgte at komme væk fra bilen.

Politiet efterforsker nu dødsfaldene og har udtalt sig til BBC.

- Det er en forfærdelig scene, der har udspillet sig her. Det er meget tidligt i efterforskningen, men bilen stod i flammer, da politiet ankom til stedet, lød det fra Mark Thompson.

Politiet fandt 42-årige Rowan Baxter og hans tre børn på henholdsvis seks, fire og tre år døde i bilen.

Rowan sad på passagersædet i front af bilen, mens Hannah kørte bilen.

Foto: Dan Peled/Ritzau Scanpix

Så hende springe ud

Flere beboer fortalte til medierne, at de havde set Hannah Baxter springe ud af bilen, mens der var ild i hende.

Hun blev bragt til hospitalet i kritisk tilstand. Hun blev erklæret død senere på dagen.

Politiet har også behandlet en forbipasserende, der prøvede så godt han kunne at hjælpe Hannah Baxter.

Rowan Baxter har gjort karriere som spiller for New Zealand Warriors, men stoppede for at drive et fitnesscenter med sin kone.

Politidirektør Mark Ryan har udtalt sig om den skrækkelige hændelse.

- Mine tanker er med dem, der er impliceret i denne tragedie.

Ifølge flere medier var parret i gang med en seperation.

Rowan Baxter, der blev 42 år, har tidligere spillet i rugbyklubben New Zealand Warriors.

