Står frem for første gang efter skandalen: - De snød mig

COLORADO (Ekstra Bladet): – Jeg snød. Jeg dopede mig. Både trænere og ledere fortalte mig, at alle snød. Derfor skulle jeg også gøre det, hvis jeg ville vinde medaljer.

Sådan indledte den tidligere verdensstjerne i 800 meter løb Yulia Stepanova sin gribende tale på sportskonferencen Play The Game i Colorado Springs.

Efter at være gået under jorden siden 2014 et sted i USA stod hun sammen med sin mand, Vitaly Stepanov, for første gang frem i en større forsamling for at fortælle om dopingsvindlen i sit hjemland, Rusland.

Fjende af staten

Der kommer hun næppe mere, for der bliver hun af mange anset som en fjende af staten.

Det skyldes, at hun for snart syv år siden besluttede at blive whistleblower. Hun har ikke set sin familie siden 2014, men det er blot en del af den pris, hun har betalt i sit forsøg på at gøre sportsverdenen til et bedre sted at være.

– På grund af min mand blev jeg whistleblower, og han har været en stor støtte. I begyndelsen sagde alle i Rusland, at vi løj, og det var virkelig en hård periode at komme igennem.

– Men nu, hvor der er gået noget tid, og det er kommet lidt på afstand, kan jeg roligt sige, at jeg er glad for, at jeg blev whistleblower.

– Da jeg var aktiv i Rusland, fik jeg at vide, at hvis jeg ville konkurrere internationalt og vinde olympiske medaljer, var jeg nødt til at dope mig.

Familien Stepanova. Derrews søn er født efter flugten til USA. Foto: Thomas Søndergaard/Play the Game.

De specielt udvalgte

– I hver disciplin blev de fem bedste atleter udvalgt. Jeg var iblandt, og vi var urørlige. Vi kunne dope os, også som forberedelse til de nationale mesterskaber. Der var ingen grænser.

– Den russiske sportsminister sørgede for, at de lokale antidoping-organisationer så igennem fingre med, at vi – de specielt udvalgte – dopede sig.

– Der var ikke noget system, som kunne forhindre mig i at bruge doping.

– Det var ikke muligt i Rusland at finde nogen, som man kunne støtte sig til i kampen mod doping. Den modstand var der bare ikke.

Yulia Stepanova fortalte, at det især var to personer, som stod bag den organiserede doping.

Den ene var lægen Sergej Portugalov, og den anden den noget mere kendte leder af antidoping-laboratoriet i Moskva, Grigory Rodchenkov, der senere selv blev whistleblower, og som nu lever i skjul et sted i USA.

’Kunne stoppe det’

Men Yulia Stepanova har ingen varme følelser for Rodchenkov, selv om han nu fortryder sine handlinger i Moskva,

– Portugalov og Rodchenkov betragtede os som raceheste, som de ved at dope kunne tjene penge på. Rodchenkov kunne have stoppet det for mange år siden, hvis han havde villet.

Yulia Stepanova her ingen varme følelser for Rodchenkov, som Ekstra Bladet mødte sidste år et hemmeligt sted i USA. Foto: Andreas Selliaas

– Efter at vi har forladt Rusland, har vi opdaget, at det, de fortalte os, ikke var sandt. Det er ikke alle lande, der blot ser gennem fingre med doping. Der er regler, der gælder. Og etikken i sport er vigtig.

– Siden jeg stod frem sammen med Vitaly, er problemerne i Rusland blevet diskuteret internationalt. Men problemerne er ikke forsvundet.

– Der er så mange russiske udøvere, som er blevet taget, men de bliver alligevel ved at dope sig.

– Derfor er der stadig brug for støtte, og de sidste tre år har vi set, at flere og flere deltager i kampen mod doping.

Kaldt forrædere

Hendes familie i Rusland lever et stykke væk fra Moskva. Derfor har der ikke været så meget opmærksomhed omkring dem. Hendes mor, som er sygeplejerske, har dog været nødt til at skifte job, fordi hendes chef overfaldt hende verbalt og kaldte Yulia og hendes mand forrædere.

Vitaly Stepanov fortalte, at Yulia begyndte som whistleblower, da hun i skjul optog en samtale med sin træner i Rusland. Det var for at samle beviser.

– Jeg sad udenfor i bilen og ventede, og jeg var lykkelig. Det er jeg også i dag.

– Jeg tror på de olympiske værdier og idealer, og jeg kan ikke lide folk, der ikke gør det.

– Derfor bryder jeg mig ikke om atleter, der snyder sig til olympisk hæder.

– Hvis det, vi har gjort, kan hjælpe folk rundt om i verden, så er jeg tilfreds. Og hvis det betyder, at jeg skal gå op imod korrupte personer i det land, hvor jeg er født, så vil jeg gøre det til hver en tid.

Yulia Stepanova og Vitaly Stepanov, som nu lever et hemmeligt sted med deres søn i USA, siger begge, at de ikke fortryder, at de valgte at blive whistleblowere.

– Vi ville gøre det igen, siger de med fasthed i stemmen.

Elefanten i rummet

For første gang siden flugten til USA mødte Yulia Stepanova og Vitaly Stepanov en repræsentant for det russiske antidopingarbejde.

Det skete på idrætskonferencen Play The Game i Colorado Springs.

Her hilste ægteparret kort på Yuri Ganus, chefen for det russiske antidoping-agentur, RUSADA.

Ganus er selv stået frem som kritiker af det russiske antidoping-system.

Han har højlydt udtrykt ønsket om en udrensning. Desuden hævder han, at der fortsat snydes med dopingprøverne.

Yuri Ganus fortæller Ekstra Bladet, at han vil have ryddet op i russisk doping. Foto: Andreas Selliaas

Ny russisk plan

Ekstra Bladet spurgte Yulia Stepanova, hvordan hun ser på Ganus’ arbejde.

– Hvis han er en del af en ny russisk plan, hvis mål er at rydde op i russisk idræt, er det godt. Men det er vanskeligt at ændre en kultur, hvor børn bliver opdraget til at dope sig, fordi man mener, det er den eneste måde at vinde på.

– Jeg tror, Ganus er på en vanskelig opgave, og det er umuligt at vide, om han er en del af det gamle system eller ej.

– Hvordan er det at være i samme rum som chefen for RUSADA?

– Det har jeg ikke nogen holdning til, svarer hun.

Hendes mand, Vitaly Stepanov, er meget mere tilbageholden i forhold til Yuri Ganus.

– Jeg ved ikke så meget om ham og om, hvad han har gjort.

– Og jeg vil ikke svare på et tema, som jeg ikke har sat mig ind i.

De russiske sportspolitikere, blandt andet tidligere sportsminister og nuværende vicepremierminister Vitaly Mutko, har kaldt whistleblowere som Yulia Stepanova for fjender af staten.

Ekstra Bladet har spurgt Yuri Ganus, om han også betragter ægteparret Stepanov som fjender af staten.

– Alle tiltag mod doping og mod et system, som forsvarer doping, er af national interesse, siger han.

– De gjorde altså noget godt for sagen?

Det spørgsmål valgte han ikke at svare på.

