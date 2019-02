Stjerne-drama i USA: Truer med kæmpe bøde

Der er masser af dramatik i den amerikanske basketliga NBA for tiden. I centrum for det hele står New Orleans Pelicans superstjerne Anthony Davis

Da den 25-årige superstjerne Anthony Davis trådte ind på banen lørdag for at spille for sit hold New Orleans Pelicans, var det ikke ligefrem det, han havde håbet på i ugerne inden.

For op til den amerikanske basketliga NBA's såkaldte trade-deadline torsdag i denne uge var godt og vel alle overbeviste om, at Davis var på vej til Los Angeles Lakers, hvor LeBron James stod klar med åbne arme.

Davis har længe været sat i forbindelse med et skifte til den amerikanske vestkyst, og Davis havde da også indgivet et officielt ønske om at komme væk fra New Orleans Pelicans, men da deadline nærmede sig, var der tavst.

Helt tavst.

Flere måneders arbejde fra Lakers' side for at få Davis på holdet løb ud i sandet. En kæmpe fiasko for både Davis og Lakers.

Uadtil var der nemlig ingen tvivl om, at Davis helst ville spille for Lakers. Det havde allerede gjort ham upopulær blandt New Orleans Pelicans' fans, og det manglende skifte gjorde også hans agent Rich Paul (der også er agent for LeBron James, red.) bekymret for de sportslige udsigter.

Det skriver ESPN.

For hvad ville Pelicans nu gøre med Davis, der dybest set ikke ønskede at være i klubben længere, men som nu var fanget som minimum indtil den kommende sommer.



Dyr bøde

Frygten fra Davis' lejr var, at Pelicans ville bænke Davis i resten af sæsonens 27 kampe for at undgå skader, der kunne koste et stort skifte til sommer.

Derfor kontaktede Rich Paul NBA-organisationen for at sikre, at Davis fortsat ville være en del af Pelicans-holdet.

Og NBA kvitterede ved at læse reglerne igennem og blidt minde Pelicans om, at hvis de bænkede Davis, så ville det koste dyrt, da man i så fald ville forbryde sig mod ligaens regler.

Helt præcist ville det koste 100.000 dollars (i underkanten af 700.000 kroner, red.) hver eneste kamp, Davis ville blive bænket.

Davis i aktion. Foto: Ritzau Scanpix

Davis havde allerede selv modtaget en bøde på 50.000 dollars (320.000 kroner, red.), da agenten Rich Paul brød reglerne ved at gøre Davis' ønske om at komme væk fra Pelicans offentligt.

Og noget tyder på, at beskeden fra NBA er blevet modtaget af Pelicans' ledelse.

For Davis var i aktion mod Minnesota Timberwolves lørdag, hvor han nettede 32 point. Men han fik en hård velkomst af publikum, der buh'ede af stjernen.

- Jeg var overrasket. Det var helt sikkert akavet, men det gør mig intet. Jeg var bare glad for at spille den sport, jeg elsker, lød det diplomatisk fra Davis selv.

Efter skiftet til Lakers er røget i vasken, spår mange, at Lakers' evige rivaler Boston Celtics i stedet har alle kort på hånden for at lokke Davis til klubben til sommer.

Det sidste ord er i hvert fald ikke skrevet i Davis-sagaen.

