Stjerne er sur: - Jeg vidste intet

Detriot Pistons og Cleveland Cavaliers har indgået en handel.

Pistons sender Andre Drummond, der spiller center, den ene vej og modtager så John Henson, Brandon Knight samt et pick i anden runde af draften i 2023 fra Cleveland Cavaliers.

Handlen kommer som en stor overraskelse for Andre Drummond, der nu skal spille for Cavaliers.

'Hvis der er en ting, jeg har lært, om NBA, så er det, at der er ingen venner eller loyalitet. Jeg har givet mit hjerte og min sjæl til Pistons, og at det her sker, uden at jeg får det at vide, får mig til at indse endnu mere, at det her kun er forretning! Jeg elsker jer, Detroit...

If there’s one thing I learned about the NBA, there’s no friends or loyalty. I’ve given my heart and soul to the Pistons , and to be have this happen with no heads up makes me realize even more that this is just a business! I love you Detroit... — Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020

Ifølge det amerikanske medie ESPN, har Detroit Pistons frygtet, at Andre Drummond ikke ville forlænge sin kontrakt, og derfor har de valgt at indgå en handel med Cavaliers.

Andre Drummond har stået for flest point på rebounds i NBA i tre af de fire seneste sæsoner og har været med i NBA All Star-kampen to gange. Han blev draftet som det samlede niendevalg af Pistons i 2012. Centeren har spillet 601 kampe for klubben.

Andre Drummond (th) var overrasket over det pludselige klubskifte. Foto: Gregory Shamus/Ritzau Scanpix

I denne sæson har han leveret 17,8 point, 15,8 rebounds og 2,8 assists i gennemsnit per kamp for Pistons, som han også sender en farvel-hilsen til.

'I vil altid have en speciel plads i mit hjerte! Men nu videre til Cavaliers, håber I er klar! Lad os slutte året på den rigtige måde.'

Cont... you will always have a special place in my heart! But on to the next @cavs hope your ready! Let’s finish the year off the right way — Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020

