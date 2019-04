Stjerne floppede i Danmark: Laver vildt karriere-skifte

Da Rafael van der Vaart i 2016 blev præsenteret i FC Midtjylland, klappede midtjyderne i hænderne over stjernekuppet.

Det viste sig dog hurtigt, at hollænderens storhedsdage fra Real Madrid, Tottenham og det hollandske landshold lå længe tilbage. Og opholdet blev intet pletskud.

Hollænderen endte helt uden for skiven, da han i lange perioder trænede med klubbens ungdomshold.

Efter to år i Midtjylland uden succes sluttede van der Vaart karrieren i Esbjerg sidste år, hvor han bor sammen med sin kone Estavana Polman, der spiller for Team Esbjerg.

Rafael van der Vaart poserer sammen med tidligere HSV-holdkammerat René Adler og dartspillerne Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen ved en turnering i Hamborg i 2013. Foto: Bongarts/Getty Images

Men nu prøver hollænderen kræfter med en ny sportsgren. For i starten af maj stiller han op i dart-turneringen Denmark Open & Masters, der afholdes i Esbjerg.

Det bekræfter en jublende formand for Dansk Dart Union (DDU), Henrik Vestbo, overfor Ekstra Bladet.

- Ja, den er god nok. Han har interesseret sig for dart i mange år og har faktisk deltaget i et par turneringer, hvor en af sportens største stjerner Phil Taylor blandt andet var med. Han spiller ganske stabilt, og dart er jo en kæmpe sportsgren i Holland, så det kommer ind med modermælken, siger Vestbo.



Daart-glad familie

Rafael van der Vaarts bror, Fernando, er også dartspiller og stillede også op sidste år i selvsamme turnering, så sporten er bestemt ikke fremmed for familien.

Turneringen Denmark Open & Masters kræver en tilladelse for at stille op, men den kan man tilkøbe sig, så i princippet kan må gå ind fra gaden og spille mod nogle af verdens bedste dartspillere.

- Og det er jo ikke i mange sportsgrene, man kan det. Det er meget skægt for os, at han melder sig til, for vi håber, vi kan få et talerør uden for de normale dartkredse, så folk kan få øjnene op for sporten, lyder det fra Vestbo.

van der Vaart er eftersigende en ganske habil dartspiller. Foto: Bongarts/Getty Images

Ifølge ham kan hollænderen, hvis niveauet er godt nok, sagtens gøre en stor karriere i dart-verdenen. Et godt eksempel på det er den tidligere rygby-spiller Gerwyn Price, der nu tjener millioner som professionel dartspiller.

- Det er det, darten kan. Du kan dyrke den i mange år på grund af fysikken, og du kan sagtens blive verdens bedste i en høj alder, siger Vestbo.

Indtil videre må tiden vise, om der er nok krummer i hollænderen til at gøre karriere.

Denmark Open & Masters afholdes 4. og 5. maj

