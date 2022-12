Stjerne i frygtelig ulykke

Cricketverdenen er i chok.

En af de helt store indiske stjerner, Rishabh Pant, 25, var fredag involveret i en frygtelig trafikulykke.

Det oplyser det indiske cricketforbund, BCCI, i en pressemeddelelse.

'Indiens wicket-keeper Rishabh Pant var involveret i en bilulykke fredag morgen nær Roorkee, Uttarakhand (By i Indien, red.). Han er blevet indlagt på Saksham Hospitals traumecenter, hvor han er blevet behandlet for sine skader,' skriver forbundet.

'Rishabh har to sår i panden, en ledbåndsskade i højre knæ og har også skadet sit højre håndled, sin ankel, sin tå og har fået slidskader på ryggen. Rishabhs tilstand er stabil, og han er nu flyttet til Max Hospital i Dehrahdun,' lyder det videre.

'BCCI er i konstant kontakt med Rishabhs familie, mens den medicinske stab er i tæt kontakt med de læger, der nu behandler Rishabh. Forbundet vil sørge for, at Rishabh får den bedst mulige lægehjælp og al den støtte, han har brug for, for at komme ud af denne traumatiske fase,' slutter pressemeddelelsen.

Foto: Rui Vieira/Rui Vieira

Ifølge tv-stationen NDTV kørte cricketstjernen på motorvejen, da han pludselig mistede herredømmet over bilen.

Rishabh Pant formåede trods sine skader at kravle ud af bilen, før den brød i brand.

Politiet har ifølge BBC bekræftet, at Rishabh Pant var den eneste i bilen, da den forulykkede.

Rishabh Pant er en af de unge stjerneskud på cricket-scenen i Indien og det indiske landshold.

Han er desuden ambassadør for den indiske delstat Uttarakhand, hvor han stammer fra.

