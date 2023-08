Stjerne i stor sorg: Far dræbt i eksplosion

NFL-spilleren Caleb Farley og hans familie er i stor sorg.

Den 24-årige sportsudøver mistede nemlig sin far i en eksplosion mandag i USA.

Det skriver det amerikanske medie The Tennessean.

Caleb Farleys 61-årige far døde i et hus, som NFL-stjernen ejer. Ifølge The Tennessean var en gaslækage årsag til eksplosionen.

Ud over amerikanerens far blev en unavngiven person ligeledes skadet, da den tragiske eksplosion fandt sted.

Foto: AJ Mast/Ritzau Scanpix

Caleb Farley er i skrivende stund på kontrakt i NFL hos Tennessee Titans, og holdets træner, Mike Vrabel, har i et interview med mediet udtalt sig om den forfærdelige episode tidligere på ugen.

- Jeg tror, at det vigtigste er, at vi gør alt, hvad vi kan, for at støtte Caleb og hans familie, og vi skal også gøre alt, hvad vi kan, for at være der for dem, er de præcise ord fra træneren.

Caleb Farleys holdkammerat Derrick Henry har også givet en kort udtalelse til The Tennessean.

- Jeg beder for Caleb, lyder det kort fra NFL-spilleren.

Huset, hvor amerikanerens far mistede livet, købte Caleb Farley i 2022 for lige over 12,5 millioner danske kroner.