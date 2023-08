Stjerne-skuespiller knust over uventet dødsfald

Det er ikke mere end 24 timer siden, at nyheden om legenden Terrence 'Terry' Funks død rystede wrestling-verdenen.

Og nu er endnu en wrestler død.

Bray Wyatt, der går under det borgerlige navn Windham Lawrence Rotunda, er nemlig død blot 36 år gammel.

Det skriver chefen for WWE, Paul Levesque, på det sociale medie X.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ukendt dødsårsag

'Har lige fået et opkald fra WWE Hall of Famer Mike Rotunda (far til Bray Wyatt, red.), som har videregivet den tragiske nyhed om, at vores familiemedlem i WWE Windham Rotunda uventet er gået bort tidligere i dag (torsdag, red.),' lyder det fra ham.

Dødsårsagen er endnu ukendt.

Bray Wyatt var ifølge Dagbladet en del af WWE i mere end ti år og var en helt central profil i showet. I 2017 blev han WWE-mester.

Han var søn af den tidligere wrestler Mike Rotunda, der er en del af sportens Hall of Fame.

Annonce:

'The Rock' knust

Skuespiller og tidligere wrestler Dwayne 'The Rock' Johnson begræder nyheden om sin kollegas død.

'Jeg er knust over nyheden og Bray Wyatts død. Jeg har altid haft ufattelig meget respekt for og kærlighed til ham og Rotunda-familien,' skriver han på X og fortsætter.

'Meget unik, cool og særlig karakter, hvilket er svært at finde i vores vanvittige verden med professionel wrestling. Jeg bearbejder stadig nyheden om tabet af legenden Terry Funk i går og nu Bray.'