Stjerne vender tilbage til dansk landshold

Chancerne for at komme med til EM i 2025 er blevet øget markant for de danske basketballherrer.

Profilen Gabriel 'Iffe' Lundberg, der tidligere på året var på kontrakt i NBA-klubben Phoenix Suns, trækker nemlig den rødhvide trøje over hovedet igen.

For nylig skrev han under på en kontrakt med den italienske storklub Virtus Bologna, og her er et landsholdscomeback blevet muligt.

- Det er rigtig fedt. Det er noget, jeg er meget stolt over at gøre. Det er nogle år siden, jeg har spillet med landsholdet sidst, fordi min situation har været med til at sørge for, at jeg ikke kunne spille.

- Når man når op på et vist niveau, er der mange ting, der skal gå op i en højere enhed, for at man kan spille. Det har de bare ikke gjort indtil nu, siger han.

Lundberg skrev historie, da han i april blev den første dansker til at få spilletid i NBA. Fire kampe blev det til, før han nogle måneder senere rejste hjem uden en kontrakt.

I stedet slog han til, da Virtus Bologna kom på banen. Den italienske klub er en af Europas største og deltager blandt andet i den prestigefyldte EuroLeague.

Cheftræner Sergio Scariolo bijobber selv som landstræner for Spanien, så der er forståelse for ønsket om landsholdsbasket.

- En ting er, at jeg begynder at få så meget status, at jeg har mere frihed til at - ikke kræve - men at få forhandlet mig til specifikke ting. Og så hjælper det også, at min kommende træner Sergio er lidt i samme båd, som jeg er, siger han.

EM-kvalifikationen er lang og snørklet. I juli vandt danskerne deres gruppe i første runde af prækvalifikationen.

Det sendte Danmark videre til anden runde, hvor holdet skal forsøge at kvalificere sig til hovedkvalifikationsturneringen.

Sidste år tabte de danske basketherrer med et enkelt point til Litauen i den afgørende kamp om at komme med til dette års EM.

Det har gjort motivationen og troen på en dansk slutrundedebut større.

- Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Vi har et rigtig godt hold og en god træner. Vi var tæt på at klare det, sidst vi spillede kvalifikationen, hvor jeg ikke var med.

- Vi har kun fået mere blod på tanden efter sidst. Det føles, som om det godt kunne blive den her gang, siger 'Iffe' Lundberg.

25. august åbner Danmark anden runde af kvalifikationen hjemme mod Nordmakedonien, mens Norge venter på udebane tre dage senere.