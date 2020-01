Stjernen afslører uhyggelig fortid: Alkoholiker siden han var 12

Rugby-spilleren Kenny Edwards fortæller, at han blev alkoholiker allerede som 12-årig. For ni måneder siden droppede han sprutten

Fyret i tre klubber, flugt fra politiet og et hav af disciplinære problemer.

30-årige Kenny Edwards er en kontroversiel skikkelse i rugby-miljøet, men newzealænderen har også haft sit at kæmpe med, lader det til.

Kort efter at have scoret en kontrakt med Huddersfield Giants i Super League afslører Edwards, at han har været alkoholiker, siden han var 12 år gammel. 12 år!

- Jeg var alkoholiker og festede, da jeg var 12, men det triste er, at det ikke er unormalt i New Zealand, lyder påstanden fra Edwards.

- Stoffer, alkohol og misbrug er en stor del af kulturen i New Zealand. Jeg kommer fra et ødelagt hjem og havde ingen far, men jeg bruger det ikke som en undskyldning, siger han ifølge engelske Mirror.

Kenny Edwards har en fortid i den bedste australske rugbyliga NRL, hvor han formåede at blive fyret i både Manly, St George Illawarra og Parramatta på grund af disciplinære problemer. Han afviser, at han har spillet kampe fuld eller med tømmermænd, fordi det var for krævende både fysisk og mentalt.

- Men hvis vi spillede torsdag aften, drak jeg, indtil vi trænede igen mandag. Jeg kan ikke huske en weekend, hvor jeg ikke har været fuld, siden jeg var 12, lyder det.

For ni måneder siden var det dog slut. Kenny Edwards droppede alkohol og kalder det for den bedste beslutning i sit liv. En beslutning, han tog alt for sent.

- Jeg ville bare ønske, jeg havde gjort det for ti år siden, siger han.

Når Kenny Edwards omtaler sin opvækst i et ødelagt hjem, er det ikke nogen overdrivelse. Han har set sin far være voldelig mod moderen og har tilmed oplevet sin mor forsøge at tage livet af sig selv.

En opvækst i skarp kontrast til hans nuværende situation, hvor han kan se frem mod at få debut for sin nye klub 1. februar.

- Jeg nyder mit liv mere nu, end jeg nogensinde har gjort. Ingen fest er bedre end det liv, jeg har nu, siger han.

