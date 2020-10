Stjernen fundet død: Var mistænkt for mord

Den tidligere baseball-stjerne Charlie Haeger er fundet død.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der fortæller, at den tidligere pitcher formentligt har begået selvmord.

Liget af Haeger, der blev 37 år, blev fundet lørdag kl. 16 lokal tid nær Grand Canyon i delstaten Arizona. Det fortæller en talsmand for den lokale politistation, Scotsdale Police Department.

Politiet undrer sig dog over, hvordan Haeger blev transporteret til Grand Canyon, og derfor beder de om offentlighedens hjælp. Teorien er, at nogen har kørt ham til findestedet forud for hans død.

Eftersøgt for mord

Charlie Haeger var eftersøgt af politiet, efter han blev mistænkt for mordet på sin 34-årige ekskæreste Danielle Breed, der fredag blev skudt og dræbt.

Efterforskere fortæller, Danielle Breeds bofælle havde hørt skud, hvorefter Heager var kommet ud fra Breeds værelse med en pistol i hånden. Haeger havde rettet pistolen mod den mandlige bofælle, men han nåede at flygte, hvorefter han ringede til politiet.

Efterfølgende fandt politiet Danielle Breed død på hendes soveværelse.

Charlie Haeger blev ifølge Major League Baseballs hjemmeside draftet af Chicago White Sox i 2001 og debuterede i den bedste amerikanske baseball-liga i 2006.

Udover Chicago-holdet har den amerikanske pitcher været forbi San Diego Padres og Los Angeles Dodgers, hvor han spillede sin sidste Major League Baseball-kamp i 2010.

Han blev efterfølgende hentet til Seattle Mariners og Boston Red Sox, men spillede aldrig for de bedste hold.

Han stoppede karrieren i 2013, efter han havde været gennem en længere skadesperiode. I de senere år arbejdede han som træner for mindre hold i Michigan og Tennessee.

United tæt på Cavani

Hentet af ambulance: Nu er der nyt

Brutal dom: - Lortestart!

Corona-kaos hærger danskerklub