Stjernen må vente på comeback

NBA-mestrene Golden State Warriors har haft svært ved at finde melodien i indeværende sæson, og i mindst to uger endnu skal man forsøge at vende skuden uden holdets største stjerne.

Stephen Curry rev sin skulder delvist af led i en kamp midt i december, og den er endnu ikke klar til at komme i kamp.

Det melder Golden State på sin hjemmeside efter at have undersøgt den 34-årige stjernespiller.

- Undersøgelsen viste, at Curry gør fine fremskridt. Han vil blive undersøgt igen om to uger, lyder det kortfattet på holdets hjemmeside.

Curry, som to gange er blevet kåret til ligaens MVP, har allerede misset fire kampe i sæsonen. Med den nye udmelding er det givet, at også de næste seks kampe bliver uden ham på banen.

Skaden opstod, da Curry prøvede at erobre en bold mod Indiana Pacers, men i stedet fik et riv i venstre skulder. Han udgik straks efter.

Golden State Warriors har vundet fire NBA-titler siden 2015, og alle gange har det været med Curry som en nøglespiller.

I år har holdet dog slet ikke ramt niveau fra seneste sæson. Det er kun blevet til 15 sejre i 33 kampe. Det placerer holdet uden for slutspilspladserne aktuelt på en 11.-plads i Western Conference.