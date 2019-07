Stjernen myrdet: Konen gemte på uhyggelig hemmelighed

En tragisk historie lader til at fundet sin slutning.

I 13 sæsoner var Lorenzen Wright feteret NBA-spiller for blandt andre LA Clippers, Atlanta Hawks og hjemstavnsholdet Memphis Grizzlies.

Men i 2009 stoppede han karrieren og slog sig ned i den amerikanske by Memphis for nyde livet efter sin karriere.

Den plan blev dog forpurret året efter, da Wright pludselig uden at give lyd fra sig forsvandt fra jordens overflade.

Hans bekymrede familie efterlyste ham, og ti dage senere blev Wright på tragisk vis fundet myrdet i et øde område af Memphis.

Wrights død udviklede sig til en af byens mest højt profilerede mordsager nogensinde, men der skulle gå mange år, før der kom et gennembrud.



Lorenzen Wright (th.) i aktion for Memphis Grizzlies i 2004. Foto: Ritzau Scanpix

Mordvåbnet banede vejen

Først i 2017 kom gennembruddet, da den pistol, man mente blev brugt til drabet, blev fundet i en sø i nabostaten Mississippi.

Siden blev en mand ved navn Billy Turner anholdt for drabet. Men her stoppede sagen ikke.

For Turner havde ikke handlet alene, mente politiet. Og straks blev blikket rettet mod Lorenzen Wrights eks-kone Sherra Wright, som gik i samme kirke som Turner.



Hun blev ligeledes anholdt få dage efter Turner for at have medvirket til mordet på sin eks-mand.

Og nu ni år senere har hun indrømmet, at hun var med til at dræbe ham. Det skriver ESPN.

Det sker blot en måned inden, at hun skulle have stået skoleret overfor en jury, men i en handel, som afdøde Wrights familie har godkendt, med det juridiske system har hun nu erklæret sig skyldig og slipper efter alt at dømme med en mildere straf.



Hurtigt ude

Sherra Wright er blevet idømt 30 års fængslet, men hun kan allerede være på fri fod efter at have udstået 30 procent af straffen (ni år, red.)

Men selvom hun nu er dømt for mordet, har hun stadig ikke været villig til at forklare, hvad der skete. Og hvorfor det skete.

- Jeg vil blot sige, at jeg har truffet beslutningen på grund af mine børn. Og det er også på grund af dem, jeg ikke vil gå i for mange detaljer lige nu, men jeg vil dog sige, at alt ikke er, som det ser ud, sagde hun ifølge det lokale medie The Commercial Appeal.

Eks-konen skyder i samme ombæring med skarpt mod den afdødes familie og tegner et billede af en voldelig eks-mand.

- Om jeg stadig fastholder min uskyld? Nej, jeg tror, at alle i hans familie er skyldige til en vis grad, siger hun uden at gå i detaljer.

Parret nåede at få hele syv børn, og sagen har selvsagt taget hårdt på de efterladte.

- Mine børn ved, hvem deres mor er, men de ved også, hvordan deres far var. Og det er det vigtigste for mig, siger Sherra Wright.



Lorenzen Wright blev blot 34 år.

