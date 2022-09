Stjerner hylder ikon: - Den bedste nogensinde

Amerikanske Serena Williams har stoppet karrieren, efter at hun røg ud af US Open, og nu vælter det ind med reaktioner fra sportsverdenen

Engang var der to, så var der en, og nu er det en kendsgerning, at der formentlig ingen Williams-søstre tilbage er i Tennis-sporten.

Efter et 2-1 nederlag til australske Ajla Tomljanovic i tredje runde af grand slam-turneringen US Open, siger den 40-årige Serena Williams måske endegyldigt farvel.

Det har affødt følelsesladede reaktioner i tennisverdenen, og Serenas overmand var hurtigt ude med en hyldest til amerikaneren.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg ville have en chance for at spille mod hende i hendes sidste kamp, lyder det fra australske Ajla Tomljanovic ifølge Ritzau.

- Jeg er ked af det, for jeg elsker Serena ligeså meget, som I gør.

Serena Williams & Venus Williams udgjorde i mange en dødelig double, og deres ubrydelige søster-bånd var en pestilens på tennisbanen for mange modstandere. Foto: Corey Sipkin/Ritzau Scanpix

- GOAT

Serena bliver af mange regnet som den bedste kvindelige tennisspiller i histrorien.

Med 23 grand slam-titler, 186 uger i streg som verdens nummer 1 - eller rundt regnet 3,5 år - og 4 olympiske guldmedaljer er det nemt nok at forstå, hvorfor prædikatet 'Verdens bedste nogensinde' passer på amerikaneren.

Det blevtil 73 single-titler for Williams - og 23 double titler. Foto: TimothyA.Clary/Ritzau Scanpix

En to minutter-lang video hilsen, som den amerikanske basketballstjerne Lebron James har delt på de sociale medier, kan opsummeres med et ord. 'GOAT'.

- Du er en 'GOAT' (Verdens bedste nogensinde red.), siger James i de indledende sekunder i videoen.

Danske Holger Rune var også kort ude efter kampen med et tweet, hvori danskeren udtrykker sin beundring for Williams.

- Dine præstationer er historiske. Men din dybt dedikerede kampånd vil altid være det, der har fascineret mig mest. Tak.

