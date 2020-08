Stjerner i boykot

Der bliver ikke spillet nogen slutspilskampe i NBA onsdag.

Der var ellers tre kampe på programmet, men de er alle blevet udsat, meddeler NBA.

Det sker, efter at Milwaukee Bucks først boykottede kampen mod Orlando Magic.

Det er en skudepisode i Kenosha syd for Milwaukee, der er bag spillernes protest.

Her blev Jacob Blake, en sort mand, skudt af politiet i søndags, da han var ved at stige ind i sin bil, hvor hans tre børn sad. Jacob Blake overlevede, men det er usikkert, om han kommer til at gå igen.

Hans far har sagt til ABC News, at Jacob Blake er lammet fra livet og ned.

Milwaukee-spillerne blev i omklædningsrummet, da de skulle være ude til tipoff klokken 22 dansk tid. Imens stod Orlandos spillere på banen og ventede på at få opgøret sat i gang.

Da der efterfølgende også var et varsel om, at spillerne fra Houston Rockets og Oklahoma City Thunder ville boykotte den efterfølgende kamp med start 00.30 dansk tid, tog NBA beslutningen om at aflyse alle de tre slutspilskampe, der var på programmet.