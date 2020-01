Stjernerne bøjer sig: Respekt for Wozniackis tårer

HERNING (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki gav los for følelserne og måtte duppe tårer fra øjenkrogen, da hun under det store gallashow Sport 2019 på Danmarks Radio deltog på en videoforbindelse fra New Zealand.

Med karrierens ende lige om hjørnet tillod Wozniacki sig at give et glimt af alle de følelser, der rumsterer i kroppen, nu hvor identiteten som tennisspiller skal vige.

Det var forfriskende og overraskende på samme tid at se den side af Caroline Wozniacki, og da Ekstra Bladet efter showet mødte nogle af sportens største stjerner, var det da også 'Miss Sunshines' tårer, der gjorde indtryk.

- Jeg kan sagtens forstå, hvad det gik ud på. Vi giver så mange timer til det her, og når jeg ser på andre udøvere, der bliver præsenteret for tilbageblik på en lang karriere, så tænker jeg da automatisk på, hvordan jeg ville tackle sådan noget, sagde verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen.

- Man må jo forstå, at hun har brugt hele sit liv på det her. Startede da hun knapt kunne løfte ketsjeren. Personer der står og takker af på en scene på den måde, har brugt hele livet på det, og det er da klart det bliver med en klump i halsen at sige farvel

- Hun bliver hædret helt overvældende for en vanvittig karriere og ser på et klip, hvor hun som 12-årig siger, at hun vil vinde en grand slam og være nummer et. Hun gjorde det. Hatten af for det. Hun skal hædres, og det er naturligt at blive rørt, sagde Mads Pedersen.

- Det har sikkert været en beslutning om at stoppe, der har været svær for hende at træffe. Når det så kommer dertil, at hun bliver sat til at se tilbage på alle de store ting, som hun har opnået og oplevet, så er det umuligt ikke at blive rørt.

- Det var smukt at se én, der har kæmpet hele sit liv for en drøm, og som også har opnået det og gjort det med stil. Det var smukt at se, sagde verdensmester i håndbold Nicolaj Marcussen.

- Jeg kunne godt genkende det fra afslutningen af min egen karriere, hvis der dukkede lidt uventede personer op med nogle gode ord til én. Det kan løfte nogle ting og sætte sig lidt i maven på én og vække nogle følelser man ikke lige havde regnet med.

- Det var fedt at se. Hun er en herlig sportskvinde og et fantastisk menneske, sagde den tidligere danske landsholdsmålmand i fodbold Lars Høgh.

- Folk tror, at man lever et liv, hvor man får tid til at tænke over alle de ting, man gør, og analysere dem. Sådan er det ikke. Især ikke en karriere som Caroline Wozniackis, hvor hun spiller en turnering, gør den færdig og så videre til den næste, konstaterede Peter Schmeichel, EM-vinder i 1992 med fodboldlandsholdet.

- Man får aldrig tid til at sætte sig ned og analysere og rationalisere over de ting, man har gjort. Den tid får man efter karrieren, og det begynder så småt sådan et øjeblik som her, hvor det bliver kastet ind i hovedet af én med en kaskade af indtryk fra en hel karriere, et helt liv, sagde han.

- Det er noget helt andet end at blive hædret for præstationer i løbet af år. Uden at forklejne det, så er det jo en del af det, hun er. En pris har en betydning, men så alligevel ikke, fordi der er altid den næste turnering, hvor der skal ydes det maksimale, for at være den pris værdig. Det er et evigt roterende hjul.

- Det kører lige indtil den dag, man ikke er med mere. Til at starte med har man ikke lyst til at se tilbage og reflektere, fordi det er vigtigt at skabe sig en ny tilværelse, et nyt liv. Men efter et stykke tid begynder man at se tilbage på det, man har været en del af, og forstå vigtigheden af det. Forstå hvad det har betydet. Hvad der får folk til at møde op til et show som Sport 2019. Hvad der får folk til at møde op på tennisarenaer. Og det bliver man altså rørt over, når det går op for én, sagde Peter Schmeichel.

- Det er jo lige præcis det øjeblik, hvor det går op for dig, hvad du har gjort. Det tillader man sig bare ikke at tænke over, når man er i gang, for der er brug for at alt bliver investeret i det næste øjeblik. Man kan ikke sidde og tænke på, hvor god man er, konstaterede Peter Schmeichel.

Niels Fredborg, Danmarks enlige guldvinder ved OL i München 1972, er fuld af respekt for Caroline Wozniackis beslutning om at indstille karrieren.

Den gamle cykelhelt, som udover guldmedaljen vandt både OL-sølv og OL-bronze, mener ikke, at Danmark helt har forstået, hvor stort et navn hun er ude i verden.

- Under en ferie på Mallorca kom jeg sammen med min datter forbi det tennisanlæg, hvor øens store tennisnavn, Rafael Nadal, begyndte karrieren. Vi spillede et sæt på samme bane, og bagefter måtte jeg som taber give en drink i baren, fortæller Niels Fredborg.

- Da vi i baren blev spurgt, hvor vi kom fra og fortalte, at vi var fra Danmark, lød det bare Wozniacki, Wozniacki.

- Selv om hun har taget Danmark til sig, har vi ikke tage hende til os på samme måde.

- Hun er en af de største, og i klasse med eksempelvis. Michael Laudrup og Allan Simonsen og så videre. Mens jeg selv i den sammenligning ikke har været noget, smilede han.

