Største comeback nogensinde - nu slap de med skrækken

Det gik måske ikke helt så gnidningsfrit, som basketballstjernerne fra Golden State Warriors havde håbet på.

Ikke desto mindre spillede det californiske mandskab sig natten til lørdag dansk tid videre til næste runde i NBA-slutspillet med en sejr på 129-110 over Los Angeles Clippers på udebane.

Profilen Kevin Durant imponerede med 50 point - det højeste antal point, han har scoret i en playoffkamp. 38 af dem satte han i kurven i første halvleg.

Warriors, der blev placeret bedst i grundspillet i den vestlige konference og derfor var storfavorit til serien, gik dermed videre med samlet 4-2 i kampe over Clippers.

Tidligt i serien overraskede Clippers imidlertid, da holdet leverede det største comeback nogensinde i et NBA-slutspil, i kampen hvor Clippers udlignede til stillingen 1-1.

Og natten til torsdag stod Clippers for en ny overraskelse, da holdet reducerede til 2-3 i serien med anden sejr på favoritternes hjemmebane.

Men natten til lørdag var der ikke meget at rafle om.

For øjnene af 19.000 tilskuere i Staples Center førte Durants stærke første halvleg til en sikker pauseføring på 19 point.

Føringen blev udbygget i tredje quarter, før Los Angeles Clippers krøb en smule nærmere i fjerde og sidste quarter.

Det rokkede imidlertid ikke på Warriors' avancement.

I næste runde venter Houston Rockets, som sendte Utah Jazz ud i slutspilsmørket tidligere på ugen.

For at vinde NBA-titlen for tredje år i træk skal Golden State Warriors først slå Rockets ud. Derefter venter så en mulig finale i den vestlige konference, før den endelige finale finder sted mod vinderen af ligaens østlige halvdel.

Der spilles bedst af syv kampe i alle serier.

Se også: Smider gigantisk føring i historisk comeback

Se også: Superstjernen afslører særhed: - Jeg tænder virkelig på det

Se også: Stjerne fik mareridtsskade og blev meldt for voldtægt