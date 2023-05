Stor mystik i USA: Syv heste døde under derby

Ambulancerne måtte sætte i galop til hestevæddeløbet Kentucky Derby, der fandt sted lørdag.

For under det prestigefyldte løb gik ikke en, men hele syv heste bort. Det skriver ESPN.

Dødsfaldene har kastet en stor skygge henover det 149'ende Kentucky Derby.

Alle er løbende sket i ugen op mod hovedløbet.

Få timer før væddeløbet skulle gå i gang døde hestene, Chloe's Dream og Freezing Poing.

Det var hesten 'Mage', der endte med at tage sejren til det 149'ende Kentucky Derby. Foto: LEANDRO LOZADA/Ritzau Scanpix.

Chloe's Dream brækkede lørdag et højre forknæ, og blev efterfølgende aflivet.

Dagen inden ræset skulle finde sted, blev træneren Saffie Joseph Jr suspenderet på ubestemt tid, efter to af hans heste 'højst usædvanligt' døde.

De tre andre heste døde i dagene op mod fredag. Her kom én til skade under træning og en anden blev skadet under et ræs.

Den tredje og sidste hest døde, efter den væltede og brækkede nakken.

Churchill Downs Incorporated, der står bag Kentucky Derby, har efterfølgende udtalt, at der efter sigende ikke er nogen sammenhæng mellem skaderne.

'Det er med den største sorg, at vi rapporterer disse tragiske dødelige kvæstelser,' skrev løbsarrangøren og uddybede:

'Churchill Downs er urokkelige i vores forpligtelse til sundhed og velvære for hestesikkerhed.'

Efter det markante antal dødsfald blev Churchill Downs opfordret af dyreaktivistgruppen PETA til at lukke banen, så der kunne komme styr på sikkerheden blandt hestene.

Racet fortsatte dog nogenlunde som planlagt.