Storhold solgt for 28 milliarder

NBA-holdet Phoenix Suns er blevet solgt for et beløb svarende til 28 milliarder kroner.

Det beretter BBC og flere andre medier.

Den nuværende ejer Robert Sarver har været under pres for at sælge Phoenix Suns på grund af racistiske udtalelser og forskelsbehandling af kvindelige ansatte i organisationen.

Sarvers opførsel førte i efteråret til, at holdejeren blev suspenderet i et år af NBA og blev tildelt en bøde på 75 millioner kroner.

Køberen af Phoenix Suns er en investeringsgruppe, der ledes af rigmanden Mat Ishbia, som har tjent sine penge på at låne penge ud til boligkøb.

Kvindeholdet Phoenix Mercury indgår også i den store handel, der er den største nogensinde i NBA. Den nordamerikanske basketliga mangler dog endnu at godkende handlen.