Storsatsende Brooklyn Nets vinder ottende kamp på stribe

Brooklyn Nets' store satsning ser indtil videre ud til at bære frugt.

NBA-holdet vandt natten til fredag dansk tid for ottende gang i træk i den nordamerikanske basketball-liga.

Kyrie Irving førte an med 27 point og 9 assister i sejren på 129-92 over Orlando Magic på hjemmebanen i New York.

Den imponerende stime betyder, at holdet ligger på andenpladsen i Eastern Conference - den østlige halvdel af ligaen.

I alt er det blevet til 22 sejre og 12 nederlag i 34 kampe.

Irving er bare en af tre superstjerner, som Brooklyn Nets råder over i denne sæson. De øvrige er Kevin Durant og James Harden.

Forud for den seneste sæson skrev holdet en stor kontrakt med Durant, der er tidligere MVP (mest værdifulde spiller) i ligaen.

Han kom dog aldrig i aktion i den forgangne sæson på grund af en overrevet akillessene, men i år er han tilbage med et scoringsgennemsnit på 29 point per kamp.

Desværre for Brooklyn-holdet har Durant på det seneste siddet ude på grund af en forstrækning, men heldigvis for holdet er Harden kommet med om bord.

Den 31-årige spiller med det karakteristiske skæg blev i januar hentet til Brooklyn i en stor og opsigtsvækkende handel, der involverede tre andre hold.

Med handlen opgav Brooklyn Nets flere spillere og førsterundevalg i draften i de kommende år, hvor NBA-holdene vælger de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

Med andre ord satses der stort på succes i den nære fremtid.

I nattens kamp scorede Harden 20 point som holdets næstmest scorende. Sejren blev grundlagt i andet og fjerde quarter, som Brooklyn vandt med henholdsvis 22 og 17 point.