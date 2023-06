Stort dansk OL-håb misser VM efter operation

21-årige Turpal Bisultanov kommer ikke til VM i brydning til september.

På Facebook meddelte han torsdag, at han er blevet opereret for en skulderskade. Derfor venter nu en længere periode med genoptræning.

VM var første mulighed for at kvalificere sig til OL i Paris næste sommer.

- Sigtet er nu rettet mod den næste chance for at kvalificere sig til OL, som er den europæiske OL-kvalifikationsturnering i april 2024.

- Kvalifikationen er benhård. Kun finalisterne bliver belønnet med en OL-billet, skriver Bisultanov.

Bryderen, der sammen med sin familie flygtede til Danmark fra Tjetjenien i 2008, vandt i 2022 både EM-guld og VM-sølv til Danmark.

I slutningen af 2022 blev han af samme årsag kåret til årets olympiske håb.

For at repræsentere Danmark ved OL skal han dog bruge et dansk pas, og det afventer han fortsat. Han bestod indfødsretsprøven i slutningen af sidste år, og nu er det blot at vente på behandlingsprocessen.

I april blev han besejret af bulgarske Semen Novikov i ottendedelsfinalen ved EM i brydning i kroatiske Zagreb.

Der var her, at han pådrog sig skulderskaden.