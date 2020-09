Straffet efter smæk

En mandlig løber, der klaskede en tv-reporter i røven under et motionsløb, har modtaget sin straf

Tilbage i december dækkede tv-reporter Alex Bozarjian et motionsløb i den amerikanske stat Georgia.

Under live-reportagen vinkede mange af løberne til kameraet. En enkelt valgte dog at smække reporteren lige i måsen. Hun anmeldte det efterfølgende til politiet, og nu er dommen faldet.

44-årige Thomas Callaway, der gift og far til to, skal udføre 200 timers samfundstjeneste og betale 1000 dollars i bøde. Det skriver det internationale nyhedsbureau Associated Press.

Han har tidligere undskyldt og fortalt, at intentionen aldrig var at klappe reporteren i numsen.

Han sagde, at han ville daske hende på ryggen eller skulderen og indså først, hvor han havde ramt hende, da han efterfølgende så klippet.

Alex Bozarjian blev udsat for et overgreb, mens hun var på arbejde som live-reporter. Foto: WSAV-TV

Til CBS This Morning fortalte Alex Bozarjian kort efter episoden, hvordan hun oplevede den.

- Hvad, det her handlede om, var egentlig, at denne her mand tog noget fra MIN krop. Han går væk fra de andre løbere, kommer op bag ved mig, og han slår mig hårdt. Det var et ret voldsomt slag, sagde hun dengang.

Efter dommen faldt i retten tirsdag næsten ni måneder senere, fortæller reporteren, at hun virkelig håber, at Thomas Callaway er blevet klogere siden hans beslutning om at klaske hende i røven, og at han nok ikke havde gennemtænkt, hvad det ville få af betydning for ham.

- Som jeg forstår det, har det her formentlig påvirket hans liv mere, end han nogensinde havde forestillet sig.

- Ingen har ret til at røre eller slå andre for deres egen skyld.

I dette eksklusive interview fortæller Brøndbys Carsten V. Jensen om lønningerne til Brøndby-spillerne - læs det her (+)

Kronisk syg Poul Erik Høyer: Døden kommer tættere på

Sisto har ramt bunden: FCM-skifte i blindgyde