Styr din menstruation, kvinde! Så slår du rekorder

Team Danmark har afsat penge til at forske i, hvordan kvinders menstruationscyklus kan være med til at forbedre deres præstationer

Selvom man er en kvindelig top-atlet, så betyder det ikke, at ens menstruationscyklus tager en pause - men det behøver heller ikke at være en ulempe.

Ifølge adjunkt Thomas P. Gunnarsson fra Københavns Universitet er det faktisk en god idé at udnytte cyklussen, således at man kan præstere så optimalt som muligt.

Ved at finde en præstationsforskel i forskellige faser af cyklussen, er forhåbningen, at det kan være med til fremme præstationen hos kvindelige top-atleter.

- Vi satser på den ene del af cyklussen, hvor vi ved, at østrogen-niveauerne er højest, samtidig med at progesteron-niveauerne ikke er høje. Vi tror på, at det er der, vi ser den bedste præstationsevne, fortæller Thomas P. Gunnarsson.

Tesen er ikke grebet ud af den blå luft. Tidligere forskningsstudier har nemlig vist, at almindelige kvinder, som ikke på nogen måde er top-atleter, har højere præstationsevne, når østrogen-niveauet er højest.

Derudover er der også studier, der viser, at kvinder med et kondital på 55 eller højere, der træner intenst i den periode, hvor deres østrogen-niveau er højt, kan øge deres præstationsevne i forhold til dem, der træner mere jævnt over hele menstruationscyklussen.

- Jeg håber, at vi ser, at kvindelige top-atleter kan have gavn af at styre deres menstruationscyklus frem mod konkurrencer.

- De her atleter har typisk én stor dag, hvor konkurrencen løber af stablen, og hvis vi kan være med til at forbedre præstationerne bare et til to procent på den pågældende dag, jamen så kan det være forskellen på, om der kommer medaljer i hus eller ej.

Thomas P. Gunnarsson håber på at have resultatet af forskningen allerede i slutningen af 2018, hvor forskerne vil dele deres informationer med Team Danmark og de relevante landstrænere og forbundsledere, så resultaterne kan blive brugt frem mod OL i Tokyo i 2020.

