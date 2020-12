Super-stjerner går fra hinanden: Forlovelsen brudt

Skisportslegende Lindsey Vonn og ishockey-stjerne P. K. Subban har besluttet at gå hver til sit.

Det meddeler de to stjerner på det sociale medie Instagram. De var sammen i tre år og var også forlovede.

Amerikanske Lindsey Vonn skriver, at de har haft en utrolig tid sammen.

'Han er sød, en god mand, jeg respekterer meget. Alligevel efter mange overvejelser har vi besluttet at gå fra hinanden. '

'Vi vil altid forblive venner og elske hinanden højt. Vi beder jer respektere vores privatliv gennem denne tid.'

Også canadiske P. K. Subban, der spiller for NHL-klubben New Jersey Devils, har været til tasterne for at give sine fans beskeden om deres beslutning.

'Lindsey er en af ​​de mest venlige og omsorgsfulde mennesker, jeg kender. Jeg vil altid sætte pris på vores tid som et par sammen og de mange gange, vi grinte sammen.'

Subban og Vonn er ikke længere sammen. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

For halvandet år siden friede Subban til Vonn, og i julen sidste år friede Vonn også til Subban.

'Vi taler om ligestilling, men handlinger taler højere end ord. Mænd skal også have forlovelsesringe, og det er det, PK fortjener. Kan ikke vente med at gifte mig med dig, babe,' skrev hun dengang på Instagram.

P. K. Subban viste også stolt ringen frem.

Lindsey Vonn vandt i sin karriere en olympisk guldmedalje i Vancouver i 2010 og to verdensmesterskaber.

P. K. Subban har spillet 713 NHL-kampe og er noteret for 105 mål og 321 assists.

