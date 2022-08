Superliga-stjerner skiftet ud med heste

FC Midtjyllands normale hjemmebane, MCH Arena, er i disse dage bygget om til et stort ridesportsstævne.

Græsplænen er blevet overdækket med et 12 centimeter tykt lag sand, så fodboldbanen i Herning kan fungere som hovedarena under VM i spring, dressur, paradressur og voltigering.

Hele området omkring MCH Arena og Jyske Bank Boxen er fyldt med stalde, hø og meget andet til lørdagens VM-åbning.

- Det er næsten ikke til at genkende.

- Hele området ser en hel del anderledes ud, end det plejer, og folk vil måske have svært ved at tro på, hvad der er sket, hvis de kommer forbi, siger VM-arrangøren Jens Trabjerg.

173 lastbiler har fragtet sand ind fra Sverige til de i alt tre konkurrencebaner og otte opvarmnings- og træningsbaner.

Efter at FCM for to uger siden spillede mod Silkeborg i Superligaen, begyndte arbejdet med at gøre klar til VM.

- Vi startede jo med at splitte den bedste fodboldbane i Danmark ad, men FCM får en ny, der er endnu bedre bagefter.

- Derudover har vi også bygget et helt nyt stadion lige ved siden af, siger Jens Traberg.

Han henviser til, at der på en mark lige ved siden af MCH Arena er bygget et stadion med plads til 3000 tilskuere. Det er blandt andet her, at konkurrencerne i paradressur skal foregå.

I alt indtager 1100 heste og 800 ryttere VM-området i Herning under stævnet, der afholdes fra lørdag og frem til søndag i næste uge.

Der ventes 200.000 tilskuere til VM og op mod 200 millioner tv-seere på verdensplan til arrangementet, der med et budget på 134 millioner kroner hører til blandt de største i Danmark nogensinde.

FC Midtjylland må i den kommende periode spille sine hjemmekampe i Randers.

Det betyder blandt andet, at næste uges hjemmekamp imod portugisiske Benfica i kvalifikationen til Champions League forgår i Randers. FCM tabte det første opgør på udebane med 1-4.